La macchina organizzativa di Amici22 è già al lavoro per una nuova edizione. In attesa dei casting del prossimo anno, Maria De Filippi sembrerebbe essere "tentata" dal portare Chiara Ferragni nella scuola più famosa d'Italia. Stando alle indiscrezioni la moglie di Fedez potrebbe ricoprire il ruolo di mentore degli allievi.

I rumor su Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sarebbe in trattativa come Maria De Filippi per entrare nel cast di Amici22. Ovviamente si tratta solo di supposizioni, in quanto non è arrivata alcune conferma né dalla diretta interessata né dalla conduttrice e ideatrice del talent show.

Il ruolo scelto per la influencer originaria di Cremona non dovrebbe essere quello di "docente". De Filippi, vorrebbe Ferragni come mentore. Il compito della 35enne sarebbe quello di motivare gli allievi nei momenti di difficoltà all'interno della scuola e nei momenti di sconforto.

In passato, Alfonso Signorini era stato ingaggiata dalla conduttrice pavese proprio per questo ruolo. Nelle edizioni successive di Amici di Maria, la figura del mentore è stata rimossa perché i vari professori avevano il compito sia di insegnare ai propri allievi i "segreti" del mestiere sia quelli di motivarli.

Il futuro dei docenti

Per quanto riguarda la formazione del prossimo cast di Amici22, al momento non è trapelato nulla.

Tra le conferme più scontate dovrebbe esserci solamente quella della maestra Celentano e Rudy Zerbi rispettivamente per il ballo e il canto.

Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini potrebbe essere ai saluti finali. Mentre sulla speaker non si saprebbero i motivi, la showgirl romana sembrerebbe aver ricevuto una proposta da Antonio Ricci per sedere dietro al "bancone" di Striscia la Notizia in co-conduzione con un altro collega.

Cuccarini è già stato nel tg satirico in passato, in sostituzione di Francesca Manzini e Michelle Hunziker.

Veronica Peparini sarebbe confermata, anche se ad Amici21 non è riuscita a portare alcun allievo alla finale del talent show. Per quanto riguarda Raimondo Todaro - la new entry del programma - la conferma nel cast sarebbe sempre più vicina.

Amici22 ha già un allievo

L'ex ballerino professionista di Ballando con le Stelle dovrebbe ritornare a guidare la categoria "ballo" nella sezione latino-americano. Todaro potrebbe anche avere già un allievo dalla sua parte, Mattia Zenzola. Il giovane a causa di un infortunio alla caviglia è stato costretto ad abbandonare la scuola ad un passo dall'inizio del serale. Il suo insegnante, però, gli ha promesso un banco nella prossima edizione.

Anche in questo caso è bene prendere ogni news con le pinze, visto che non ci sono ancora conferme dalla produzione del talent show.