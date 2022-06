Brave and Beautiful continua ad andare in onda su Canale 5. Ormai, la soap di origine turca è arrivata agli sgoccioli e mancano ancora poche settimane prima che giunga al termine. Saranno comunque diverse le novità e il colpi di scena che la soap riserverà ai suoi telespettatori. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 giugno, ci rivelano che Suhan verrà a conoscenza di avere una percentuale elevate di veleno nel suo sangue. Le sarà così chiaro che qualcuno ha tentato di avvelenarla. Bulent sarà tra i primi sospetti e finirà per essere interrogato dal procuratore.

Spoiler Brave and Beautiful al 17/6: Serhat dichiara la morte di Riza

Dopo aver accusato un malore sull'altare, Suhan è finita in ospedale. Per la donna giungerà il momento di tornare a casa. Per la famiglia Korludag sembrerà però non esserci pace. Tahsin sparirà nel nulla e sarà Korhan a scoprirlo per primo. Il padre di Suhan non ha preso bene la scoperta di tutta la verità sul conto di Cesur. Korhan si recherà a casa di Korhan, pensando che il padre possa essersi rifugiato da lei. Anche Cesur si metterà alla ricerca di Tahsin e lo troverà seduto su una scogliera, totalmente infreddolito. Insieme, i due faranno ritorno a casa. Mihiriban e Bulent continueranno a non andare d'accordo e la situazione sembrerà progredire sempre in maniera peggiore.

In paese giungerà notizia che una nave è affondata nel mare dopo che un'incendio si è divampato al suo interno. All'interno del mezzo, secondo il procuratore Serhat, c'era anche Riza. Secondo le indagini, Soyözlü non sarebbe riuscito a salvarsi e sarebbe deceduto. La notizia della morte di Riza però, non convincerà affatto Cesur, cisto che il corpo dell'uomo non sarà rinvenuto.

Brave and Beautiful, trame dal 13 al 17 giugno: Bulent sottoposto ad un interrogatorio

Suhan riceverà una chiama in seguito alla quale scoprirà che la notizia del suo malore è la presenza di una percentuale di veleno all'interno del suo sangue. Cahide punterà il dito su Bulent, accusandolo di essere stato lui ad avvelenare Suhan.

L'uomo sarà sottoposto ad un interrogatorio. Il figlio di Mihiriban confesserà che Rizo lo ha rapito con l'intento di fargli commettere tale crimine, ma che lui ha deciso di tirarsi indietro. Hikmet confesserà che Riza ha rapito tre persone per invogliarle a compiere il delitto. Si scoprirà che la seconda persone rapita è Hulya, ma anche quest'ultima dirà di non aver avvelenato la figlia di Tahsin. Poco dopo, il commissario trova una boccetta di veleno all'interno della borsa di Cahide, che verrà arrestata e incolpata dell'avvelenamento, anche se lei negherà la sua colpevolezza.