A breve inizieranno le riprese per la nuova stagione di Che Dio ci aiuti. A riguardo, da tempo, circolano diversi rumors in particolare sulla possibile assenza della protagonista Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. Quest'ultima, proprio nelle scorse ore, ha rilasciato alcune dichiarazioni per chiarire bene l'intera vicenda.

Suor Angela sarà presente in Che Dio Ci Aiuti 7?

La produzione di Che Dio Ci Aiuti, non ha voluto svelare subito le novità che sono previste per la settima stagione della Serie TV. In particolare, sull' assenza di Suor Angela.

L'attrice Elena Sofia Ricci, però, in diverse occasioni ha lasciato intendere che avrebbe abbandonato il suo ruolo all'interno del cast. Soltanto adesso giungono delle informazioni più precise in merito. L'attrice, infatti, è stata intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni e ha così dichiarato: "Gli sceneggiatori hanno pensato a un'uscita di scena ben congegnata. Io ci sarò in tre episodi".

Nei prossimi mesi, quindi, Elena Sofia Ricci sarà impegnata nel girare i tre episodi in cui sarà ancora presente, prima del grande addio dal cast. In particolare, apparirà nella prima puntata, in parte della seconda e poi nell'ultima.

Quando potrebbe andare in onda Che Dio ci aiuti 7

Per il momento non ci sono troppe informazioni riguardo la nuova stagione di Che Dio ci aiuti.

Tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni in circolazione già da un mese, sembra che la messa in onda sia prevista per gli inizi del 2023.

A breve cominceranno le riprese e, nel cast, ci saranno alcune novità. Oltre ai volti storici, presenti sin dalla prima stagione, come Suor Costanza (Valeria Fabrizi), Suor Angela e Azzurra (Francesca Chillemi), ci saranno sicuramente dei nuovi personaggi.

Stando, infatti, alle anticipazioni sembra che arriverà una nuova madre superiora a sostituire Elena Sofia Ricci.

Nel frattempo alcuni dei personaggi usciranno di scena. Si tratta di Monica (Diana Del Bufalo), Nico (Gianmarco Saurino), Ginevra (Simonetta Columbu) ed Erasmo (Erasmo Genzini).

Il finale della sesta stagione di Che Dio ci aiuti

Nella sesta stagione, Che Dio ci aiuti non sono mancati i colpi di scena. In particolare, ci sono stati dei risvolti positivi per quanto riguarda Ginevra ed Erasmo. La giovane ex novizia del convento ha capito, finalmente, di essere innamorata del fratello di Suor Angela e corre da lui.

Nico, invece, annulla le nozze con Ginevra perché capisce di nutrire ancora dei forti sentimenti per Monica. Prima che quest'ultima possa partire, la raggiunge per dirglielo. Nel frattempo, in convento arriva un nuovo barista che potrebbe rompere gli equilibri all'interno del convento. Si chiama Gino e, non appena Azzura lo vede, ne resta affascinata. Infine Carolina confessa la verità sulla sua identità ad Erasmo. Gli racconta di chiamarsi Sara e di essere sposata con un uomo violento, di nome Lorenzo.