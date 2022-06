La storia d'amore tra Hande Erçel e Kaan Yıldırım è già tramontata. Sembrava stesse andando tutto bene, ma dopo alcuni rumor, che parlavano anche di un possibile tradimento da parte dell'attore, la protagonista di Sen çal kapimi ha confermato che è single e che per lei Kaan resta solo un amico.

È finita tra Hande Erçel e Kaan Yıldırım

Tra Hande Erçel e Kaan Yıldırım è definitivamente finita, la conferma è stata data dalla stessa attrice alla stampa: "Allora, lasciatemi dire una cosa: non ho nessuno nella mia vita, sono impegnata con il mio lavoro e sono molto felice.

Kaan è sempre stato mio amico e rimarrà solo un amico".

In tutto ciò, però, Kaan Yıldırım non ha mai detto la sua. Interpellato anche lui dalla stampa ha affermato: "È vero, qualunque cosa dica Hande è vera". Cosa sarà realmente successo tra i due? A ogni modo sembra che le cose siano finite almeno pacificamente.

La storia iniziata dopo la fine con Kerem Bürsin

La storia tra Kaan Yıldırım e Hande Erçel si è conclusa abbastanza rapidamente ed è iniziata dopo che l'attrice si è lasciata con Kerem Bürsin. I due erano stati beccati insieme fuori da un locale di Istanbul e successivamente durante una vacanza a Londra.

La liaison era stata ufficializzata per prima da Hande, che alla domanda come procedessero le cose con Kaan aveva risposto: "Va tutto bene".

Il possibile tradimento di Kaan Yıldırım

Ultimamente, però, si era intuito che le cose non stessero andando nel migliore dei modi. Hande Erçel glissava quando le veniva chiesto come stessero procedendo con Kaan Yıldırım, a volte si è mostrata anche arrabbiata.

Contemporaneamente lui, invece, è stato beccato in vacanza con un'altra ragazza, allorché i media turchi hanno iniziato a ipotizzare che lui avesse potuto tradire Hande.

Ovviamente non si sa come siano andate le cose, sta di fatto che la loro storia d'amore è arrivata a un punto di non ritorno.

I progetti di Hande Erçel con Disney+

Intanto Hande Erçel si è mostrata più raggiante che mai durante il party di lancio di Disney+ in Turchia. La festa si è tenuta a Istanbul, alla quale hanno partecipato altri volti conosciuti dal pubblico italiano, come Can Yaman e Demet Özdemir.

Per quanto riguarda i suoi progetti con la piattaforma digitale, al momento non è stato ufficializzato nulla, ma sembrerebbe che l'attrice possa essere la coprotagonista della serie El Turco al fianco di Can Yaman.

La trama si basa sul romanzo omonimo di Orhan Yeniaras e narra la leggenda del soldato turco che, durante l'assedio di Vienna, riuscì a sfuggire all'esercito austriaco, trovando rifugio in un piccolo paese del Trentino-Alto Adige. Proprio per questo motivo il set potrebbe essere allestito in Italia.