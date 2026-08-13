Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Cihan vivrà un momento di forte tensione all'aeroporto, dove riuscirà a raggiungere Alya poco prima della sua partenza. La donna sarà pronta a lasciare Mardin insieme a Deniz, ma Cihan non sarà disposto ad accettare la sua decisione e farà di tutto per convincerla a restare.

Anticipazioni Far Away: Alya pronta al volo per Francoforte, Cihan la blocca in corsa

Alya sarà all'aeroporto con Deniz quando Cihan riuscirà a raggiungerla. L'uomo arriverà appena in tempo, mentre dagli altoparlanti verrà annunciata l'ultima chiamata per il volo diretto a Francoforte.

Cihan cercherà di avvicinarsi alla moglie, ma il personale dell'aeroporto gli impedirà di oltrepassare i controlli senza un biglietto. L'uomo insisterà, spiegando di voler soltanto parlare con Alya: "È mia moglie. Ho una famiglia, dei figli. Vi prego, devo solo parlare con lei per due minuti".

Alla fine riuscirà a raggiungerla e proverà a convincerla a fermarsi.

Alya vuole andare via, ma Cihan non si arrende

Alya gli farà capire di aver già preso la sua decisione: "Cihan, abbiamo parlato. Non c'è più niente da dire".

Alya gli confesserà di sentirsi costretta ad andarsene per proteggere Deniz. Cihan proverà allora a farle capire che non dovrà affrontare tutto da sola: "Tu resta al mio fianco e io affronterò il mondo intero, Alya".

Cihan allo scoperto con Alya: 'Ti amo, ho bisogno di te'

Il momento più intenso arriverà quando Cihan smetterà di cercare argomenti per convincerla e parlerà dei suoi sentimenti.

Ammetterà di non poterle promettere che il futuro sarà facile: "Non ti prometto un giardino pieno di fiori. Forse tutto sarà ancora peggio di prima. Ci metteranno delle mine sulla nostra strada. Cadremo, ci rialzeremo... forse non riusciremo a rialzarci. Non lo so".

Ma, nonostante tutte le difficoltà, Cihan avrà una certezza: "Ma non voglio che tu vada via da qui, Alya. Perché io ti amo".

L'uomo le chiederà di non partire: "Non andare. Ho bisogno di te".

Alya al gate con Deniz, la scelta finale dopo le parole di Cihan

Mentre l'annuncio dell'ultima chiamata per il volo continuerà a risuonare nell'aeroporto, Alya si troverà davanti a una scelta difficile.

Da una parte ci sarà la decisione che l'ha portata fino al gate con Deniz, dall'altra le parole di Cihan, che per la prima volta sembrerà disposto ad affrontare qualsiasi ostacolo pur di non perderla.