Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono raccontati in un'intervista al magazine di U&D. Mentre la dama siciliana ha preferito il silenzio per metabolizzare l'ennesima rottura con l'ex fidanzato, il cavaliere pugliese si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Secondo il 41enne pugliese, Ida avrebbe corso troppo dopo la cena.

La versione del cavaliere

Riccardo Guarnieri ha spiegato la sua versione dei fatti dopo la cena con l'ex Ida Platano. Il diretto interessato ha precisato che il suo era un riavvicinamento a tutti gli effetti, ma voleva andarci con i piedi di piombo visti i precedenti: "Lei nei giorni successivi mi sembrava catapultata in una relazione".

Il 41enne pugliese ha precisato che un atteggiamento simile non se lo sarebbe aspettato: "Avevo bisogno di capire se questi due anni lontano ci erano serviti, se avevamo imparato dagli errori".

Come raccontato dal cavaliere, Ida non sarà mai una donna qualsiasi per lui. Al tempo stesso, però, Riccardo ha preferito mettere un punto al ritorno di fiamma con la dama siciliana perché è stato fatto passare per quello che non è: "Sono passato per un uomo cattivo".

Il retroscena sulla cena

Il cavaliere pugliese nell'intervista ha fornito alcuni dettagli riguardanti la cena avvenuta con Ida. Il diretto interessato ha fatto sapere che la 39enne si era avvicinata in modo particolare a lui: lo ha accarezzato e voleva baciarlo.

Dal canto suo Riccardo non voleva correre: il 41enne voleva partire da zero nella conoscenza con la sua ex. A tal proposito Guarnieri ha confidato di avere trovato davanti a sé la stessa donna con la quale aveva chiuso due anni prima. Il cavaliere è convinto che a causa delle sue insicurezze, Platano non riesca a scendere a compromessi in una relazione.

Infine, Guarnieri ha rivelato di essere venuto a conoscenza che la sua ex lo ha bloccato sui social e nelle chat private.

Ida Platano preferisce il silenzio

Mentre Riccardo Guarnieri ha deciso di vuotare il sacco su come siano andate le cose durante la cena, Ida Platano ha preferito il silenzio.

Intervistata dal magazine di U&D, la diretta interessata ha scelto di non nominare mai il nome del suo ex compagno.

La 39enne non ha nascosto di essersi trovata in difficoltà durante l'ennesimo scontro con il cavaliere. Nei progetti di Ida non c'è più Riccardo Guarnieri: la dama vuole partire per un viaggio al mare con suo figlio. Poi, Ida ha intenzione di sistemare la casa dove vive a Brescia. Infine, la diretta interessata vuole andare nel suo paese natale per trascorrere del tempo con i suoi fratelli, alla quale è particolarmente legata.

Per il momento Ida Platano non vuole parlare dell'addio con Guarnieri, perché ha bisogno di metabolizzare l'ennesima rottura.