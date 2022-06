Veronica Rimondi e Matteo Farnea hanno rilasciato un'intervista di coppia a MondoTv24. L'ex tronista di U&D si è tolta qualche sassolino dalla scarpa su Franco Fioravanti: "Mi sta già venendo la vena fuori a parlare di lui". Secondo la 27enne, il cavaliere non si sarebbe comportato da uomo nei confronti di Gemma Galgani.

Lo sfogo dell'ex tronista

Poco prima di effettuare la scelta, Veronica Rimondi è stata protagonista di un botta e risposta con Franco Fioravanti. In un'intervista l'ex tronista di U&D è tornata a parlare dell'atteggiamento del cavaliere.

La 27enne ha ammesso di aver preso immediatamente le difese di Gemma Galgani, perché una persona non si dovrebbe mai comportare così. Da quel momento, Veronica e Franco hanno cominciato ad avere un certo astio l'uno nei confronti dell'altra. La 27enne non ha usato mezzi termini per dire ciò che pensa del cavaliere: "Non lo definisco un uomo, ma un maschietto". A detta dell'ex tronista, Fioravanti avrebbe avuto un comportamento irrispettoso. La giovane di Ferrara ha ammesso di irrigidirsi già solo a sentir nominare il nome del cavaliere. Poi, Veronica ha spiegato di non aver tollerato i giudizi senza senso espressi da Franco sul suo conto: "Mi ha dato della ragazzetta di poca sostanza".

Incalzato dal giornalista, anche Matteo Farnea ha punzecchiato il cavaliere: "La penso un po' come Veronica, è mancato di umanità".

Matteo Farnea non era sicuro di essere la scelta

Archiviati i dissapori con Franco Fioravanti, Matteo Farnea ha spiegato che non si aspettava di essere scelto da Veronica Rimondi. Nonostante il loro feeling fosse evidente, il corteggiatore veneto non capiva perché la tronista continuasse ad andare in esterna con Della Cioppa: "Lei andava avanti con Andrea, anche dopo la mia lettera".

Matteo sperava di essere la scelta di Veronica, ma non era sicuro fino alla fine.

Al contrario, il diretto interessato non ha mai avuto dubbi su cosa rispondere alla 27enne.

Veronica elogia Andrea Della Coppia

Nella parte finale dell'intervista Veronica Rimondi è tornata a parlare di Andrea Della Cioppa: "È sempre stato lineare e sincero".

Tuttavia, l'ex tronista di U&D ha ammesso che nell'ultimo periodo non ha mai avuto dubbi su chi fosse la sua scelta. In merito ai progetti futuri della coppia, la diretta interessata ha ammesso che entrambi vorrebbero almeno vivere nella stessa città per avere più tempo a disposizione.

Infine, c'è stato spazio anche per un commento su Ida Platano e Riccardo Guarnieri: "Lei è ancora innamorata, lui non più di tanto". L'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha ammesso che la loro è una di quelle storie che non finirà mai.