Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Nel corso delle recenti puntate è emersa la gravidanza di Lara, la quale aspetta un figlio da Roberto. La donna, essendo sempre stata determinata ad aver un posto accanto a lui, sta facendo di tutto per sfruttare questa situazione a proprio vantaggio.

Al contempo Marina si è allontanata per un po' di tempo, trascorrendo un periodo a Londra dai suoi cari. La dark lady, però, è tornata a Napoli e Roberto sembra avere solo occhi per lei. Questo dettaglio non sfuggirà di certo a Lara, la quale cercherà di allontanarli di nuovo.

Upas: Lara sta sfruttando la gravidanza per stare vicina a Roberto

Lara Martinelli ha da poco scoperto di essere incinta, nonostante non avesse programmato la gravidanza. Tuttavia, lo stato interessante ha permesso a Lara di avvicinarsi nuovamente a Roberto.

Quest'ultimo, però, almeno inizialmente, non sembrava disposto ad accettare il bambino. Ferri, del resto, è già padre di diverse figli e non essendo più giovanissimo non ne vorrebbe di certo un altro. Martinelli, però, ha tenuto duro, usando diversi escamotage, pur di ottenere ciò che ha sempre desiderato.

La donna era riuscita anche ad allontanare la sua rivale, seppur momentaneamente. Marina, difatti, dopo aver appreso che Lara aspetta un figlio da Ferri, aveva deciso di partire per Londra, lasciandosi alle spalle questa triste vicenda.

Roberto pensa ancora a Marina

Attualmente Lara è ospite in casa Ferri. Roberto, difatti, ha scelto di ospitarla in casa propria per non farla stare da sola.

La convivenza fra i due non è certo partita nel migliore dei modi, salvo poi andare a migliorare.

Nonostante l'apparente riavvicinamento fra i due, comunque Ferri non smette di pensare a Marina, vedendola come l'unica donna con il quale vorrebbe stare.

Nelle prossime puntate di Upas Martinelli e Giordano nuovamente in guerra

Secondo quanto trapela in vista delle prossime puntate, la rivalità fra Lara e Marina continuerà senza esclusone di colpi.

Martinelli, infatti, sarà pronta a tutto per difendersi e tutelare il suo ideale di famiglia. Tuttavia Roberto sembrerà essere ancora innamorato di Marina, tanto da cercarla ovunque.

Si avvicinano, difatti, le puntate girate a Procida, che andranno in onda probabilmente fra luglio ed agosto. Marina si recherà sull'isola per motivi lavorativi, mentre Roberto deciderà di trascorrervi qualche giorno di vacanza con la madre di suo figlio.