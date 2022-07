È ufficiale: il 12 settembre comincia la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Grandi notizie per i fan, desiderosi di scoprire dove porteranno le trame della soap più amata dal pubblico italiano: all'uscita della settima stagione dello show manca pochissimo e ad arricchire il cast ci saranno due personaggi a entrare nella cerchia delle Veneri del Paradiso. Si tratta di Clara Boscolo ed Elvira Gallo: la prima è una donna di umili origini che dovrà adattarsi alla frenetica vita della città, mentre la seconda ha un carattere più estroverso ed espansivo e le risulterà molto semplice legare con le colleghe.

Clara ed Elvira, tuttavia, non saranno le uniche new entry al Paradiso: dopo l'ascesa al potere di Adelaide, che è riuscita ad accaparrarsi le quote azionarie di Umberto Farnesi, la contessa sfrutterà la propria influenza per far assumere sua nipote, Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo, con il furbo scopo di avere un paio di occhi in più che possano aiutarla nella gestione dell'atelier. Novità anche per Marcello, prossimo al rientro a Milano dopo il corso di studi in economia e finanza avuto in Svizzera durante l'estate.

Il Paradiso delle Signore: nuove puntate in arrivo in autunno. Grandi novità per il 12 settembre

Le anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore, relative ai prossimi episodi in arrivo il 12 settembre su Rai 1, puntano gli occhi sui nuovi arrivi all'interno del Grande Magazzino.

In particolare, l'atelier vedrà l'ingresso di due veneri: Clara Boscolo è una ragazza che viene da una realtà rurale; la sua difficoltà più grande sarà quella di ambientarsi alle difficoltà che presenta l'atmosfera di città e il mondo della moda. Riuscirà a resistere? E come reagiranno le sue colleghe?

Diverso è invece l'atteggiamento assunto dalla seconda Venere, Elvira Gallo, che fin da subito riuscirà a integrarsi e inserirsi nel nuovo lavoro.

Per Elvira sarà piuttosto semplice, grazie al suo carattere, stringere i rapporti con le colleghe. La donna ha inoltre un sogno nel cassetto: trovare l'anima gemella e sposarsi.

Anticipazioni episodi Il Paradiso delle Signore, in onda il 12 settembre: Adelaide assume sua nipote

Le sorprese non finiscono qui: le Anticipazioni Tv relative alla messa in onda dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, vedono Adelaide in una posizione di rilievo all'interno del Grande Magazzino.

La contessa ha ottenuto le quote azionare da Umberto e ora ha tutte le intenzioni di esercitare la propria influenza: il primo obbiettivo sarà quello di introdurre una nuova alleata che possa aiutarla nella gestione dell'atelier. Al Paradiso giungerà quindi Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo, nipote di Adelaide, la quale lavorerà a stretto contatto con il direttore Vittorio Conti. Quest'ultimo si troverà tra due fuochi, cosa accadrà?

Marcello torna dalla svizzera

Novità anche per i personaggi storici della soap: le anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore, relative alle puntate in onda a partire dal 12 settembre, vedono il ritorno di Marcello dalla Svizzera. Il proprietario della caffetteria ha infatti passato l'estate a studiare economia e finanze all'estero, con il scopo di dare valore alla sua posizione professionale.

Il desiderio di Marcello rimane quello di conquistare la sua amata Ludovica e per tale ragione si impegnerà con tutte le forze per raggiungere un importante prestigio sociale, in modo da essere degno di riconquistare il cuore della sua ex ragazza.

Per scoprire come evolveranno le vicende de Il Paradiso delle Signore, bisognerà attendere l'uscita della settima stagione: l'appuntamento è dunque fissato per il 12 settembre, data ufficiale di uscita dei nuovi episodi della soap.