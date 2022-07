Nuovi appuntamenti con la soap Terra Amara sono in arrivo su Canale 5. La soap turca continua ad andare in onda con i suoi intrighi. Le anticipazioni degli appuntamenti che andranno in onda dal 18 al 22 luglio, ci rivelano che Zuleyha scapperà dalla tenuta quando apprenderà che Yilmaz è stato condannato alla pena di morte. La donna si recherà in prigione dal suo amante, che nel frattempo però si sarà fatto trasportate in ospedale per una ferita da coltello. Demir si metterà alla ricerca della donna e la troverà proprio in carcere.

Anticipazioni Terra Amara dal 18 al 22 luglio: la gravidanza di Zuleyha desta sospetti

Hunkar temerà che Veli possa tornare nella sua tenuta per ricattarla. Nel frattempo, la donna darà a Gaffur una ricompensa in modo che possa acquistare dei terreni. Nonostante Hunkar abbia detto a Gaffur di non parlare dei loro accordi, l'uomo festeggerà insieme a sua moglie. Nel frattempo, Zuleyha e Demir faranno rientro dalla loro luna di miele. Inizieranno a spargersi delle voci sulla gravidanza di Altun e sul fatto che il figlio che aspetta potrebbe non essere di Yaman.

Demir inizierà a capire che Zuleyha non è felice. La donna verrà a sapere che Yilmaz ha ricevuto una condanna a morte e sarà furiosa con Hunkar dato che non ha rispettato il patto fatto in precedenza.

La matriarca Yaman, non solo non vorrà rispettare il patto ma farà di peggio. Hunkar cercherà, infatti, di assicurarsi che Yilmaz non possa più mettere piede fuori dalla prigione.

Trame Terra Amara al 22/8: Zuleyha scappa grazie all'aiuto di Sabahattin

Yilmaz si farà accoltellare dall'amico Suleyman, così che possa finire in ospedale dove tenterà la fuga.

Zuleyha riuscirà a fuggire e quando Demir lo scoprirà non la prenderà bene. L'uomo chiederà aiuto alla madre per poter scoprire chi avrà aiutato la ragazza a fuggire. Zuleyha si recherà in carcere, dove non troverà il suo amante ma bensì Demir. Yaman prenderà sua moglie a schiaffi e le dirà di sapere che rapporto c'è tra lei e Yilmaz.

Zuleyha e Demir si appresteranno a partire per Istanbul e la giovane Altun chiederà di poter vedere Yilmaz a Yaman, ma lui non vorrà. Sermin vorrà far abortire la moglie di Demir e acquisterà un preparato alle erbe per avvelenare la donna. Sermir metterà il composto in un dolce che verrà però mangiato da suo marito. Sabahattin inizierà a sentirsi male e si recherà in ospedale. Dopo essere fuggito dal carcere, Yilmaz sarà arrestato nuovamente. Gulten, però, penserà che il ragazzo sia stata ucciso dopo aver visto il suo corpo immobile. Gaffur riceverà del denaro da parte di Hunkar e Gulten penserà si tratti del compenso per l'omicidio di Yilmaz.