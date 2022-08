Proseguono gli appuntamenti televisivi con la soap opera iberica, Sei sorelle, la quale va in onda nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì su Rai 1. Approfondiamo le trame degli episodi in onda da lunedì 15 a venerdì 19 agosto.

Anticipazioni su Sei Sorelle: Celia riesce a confessare i suoi sentimenti per Petra, a sua sorella Francisca

Nel corso delle prossime puntate di Sei Sorelle i riflettori saranno puntati su Mauro. Quest'ultimo, in seguito a un imprevisto lavorativo, deve recarsi immediatamente a Barcellona. Pertanto Merceditas e Adela devono cancellare il loro viaggio.

Nel contempo Carolina va a confessarsi subito da Don Martin, il quale le consiglia di essere sincera con suo marito e di raccontargli tutta la verità.

Poco dopo Celia, dopo tanti tentennamenti, riesce a confessare i suoi sentimenti per Petra, a sua sorella Francisca.

Tuttavia, quest'ultima, sta vivendo un periodo di forte tensione. Da quando ha avuto luogo il duello di Don Luis, non è riuscita più a ricevere alcuna notizia, pertanto è seriamente preoccupata.

Tensione tra Celia e Petra

Nel frattempo, Celia capisce di non voler più vedere la sua amata Petra. A causa di questa tensione improvvisa, la prima preferisce allontanarsi temporaneamente dalla fabbrica per non incontrare la ragazza.

Intanto Diana e Salvador organizzano un viaggio di lavoro insieme, ma non vanno da soli.

Ad accompagnarli c'è Donna Rosalia. Mentre i due sono intenti a chiudere l'affare per il progetto delle terme, Elisa si ingelosisce e mette loro il bastone tra le ruote. Pertanto si reca dallo zio per raccontargli che, in realtà, i due giovani si sono fidanzati.

Intanto, Blanca continua a rifiutare i tentativi di riconquista di Rodolfo ed evita di incontrarlo, a tutti i costi.

Pertanto, l'uomo, il quale non è assolutamente intenzionato a mollare la presa, si avvale dell'aiuto di Adela. D'altra parte, però, è molto impegnato a risolvere determinate situazioni. Difatti, si lascia convincere da Mauro a cedere un'ingente somma di denaro per la costruzione del canale di Panama.

Banca si infuria con la sorella Adela

La tensione tra Petra e Celia finisce: quest'ultima può tornare tranquillamente a lavorare in fabbrica e aiuta la ragazza a organizzare il matrimonio di Miguel. Nel frattempo, Blanca scopre del prestito e si infuria con sua sorella Adela.

Intanto Francisca si rende conto di avere dei problemi alla gola e di non poter cantare, quindi è costretta a posticipare la sua esibizione all'Ambigù. Gabriel le regala dei fiori per la pronta guarigione: la ragazza, per ringraziarlo, si reca personalmente al locale, ma scopre che è stata tempestivamente sostituita. Di fronte a tale scoperta resta profondamente delusa.

Fortunatamente l'accordo per le terme si conclude nel migliore dei modi grazie all'intervento provvidenziale di Donna Rosalia, la quale riesce a far trovare un punto d'incontro tra Tessuti Silvia e il signor Trillo.