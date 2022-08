Diverse novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Terra Amara, in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera, ambientata in Turchia, rivelano che Yilmaz Akkaya e Zuleyha Altun torneranno a essere molto vicini quando soccorreranno Nazire, colpita da un brutto malore.

Terra Amara anticipazioni: Zuleyha confessa a Yilmaz di essere innamorata di suo marito

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le prossime puntate italiane segnalano che Yilmaz e Zuleyha si riavvicineranno pericolosamente.

Tutto inizierà quando la protagonista sarà costretta a incontrare Akkaya per invitarlo a non cercarla più, dopo che Demir le aveva sottratto Adnan in un tentativo di fuga.

Durante questo confronto Altun gli comunicherà (mentendo) di essere innamorata di suo marito e di averlo sposato dopo un serrato corteggiamento. In questo modo, Zuleyha potrà tornare a occuparsi di suo figlio, giurando al giovane Yaman che non scapperà più dal loro matrimonio. Questo comportamento tuttavia insospettirà Yilmaz, sebbene Fekeli cerchi di convincerlo a trovare un'altra donna.

Akkaya e la sua amata soccorrano Nazire

Nelle puntate Turchia di Terra Amara, il destino avrà in servo un altro piano per i principali attori della soap opera. Un giorno, Nazire (Teksin Pircanlı) verrà colta da una grave crisi epilettica.

Zuleyha sarà la prima a soccorrere la donna, visto che si trova nel villaggio per portare dei regali ai dipendenti.

In breve tempo, la donna sarà raggiunta da Yilmaz, chiamato dalla figlia di Nazire per portarle aiuto. Akkaya e la sua amata, a questo punto, accompagneranno la donna in ospedale, innescando la gelosia di Demir dopo essere stato avvisato da Fadik del loro incontro. Neanche a dirlo, il giovane Yaman andrà letteralmente su tutte le furie, tanto da decidere di mettersi alla ricerca della moglie e del suo rivale.

Una volta trovati, il figlio di Hunkar non esiterà a puntare contro la coppia una pistola.

Altun fa una dichiarazione d'amore verso Demir

Yilmaz tirerà fuori a sua volta un'arma, che rivolgerà contro il potente Demir (Murat Ünalmış). Questo momento di altissima tensione sarà stemperato da una dichiarazione d'amore di Zuleyha (Hilal Altınbilek) nei confronti di suo marito.

Altun, a questo punto, inviterà il giovane Yaman a non macchiarsi le mani di sangue in quanto finirebbe in prigione e sarebbe poi impossibilitato a prendersi cura di Adnan. Tali parole faranno effetto, visto che il figlio di Hunkar riuscirà a sedare la sua sete di vendetta.