L’avvincente serie televisiva di origini turche Terra amara lanciata nel 2018 composta da quattro stagioni e ambientata nella Istanbul degli anni Settanta, prosegue la sua messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nel corso dell’episodio che occuperà il piccolo schermo il 10 agosto 2022, Demir Yaman (Murat Ünalmış) non crederà ai suoi occhi nell’istante in cui prenderà coscienza che il suo nemico Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) dopo aver ottenuto la grazia ed essere uscito dal carcere si è arricchito.

Anticipazioni Terra amara, episodio del 10/08: Demir apprende che Yilmaz è veramente potente

Gli spoiler della ventinovesima puntata della soap opera ideata con il titolo originale Bir Zamanlar Çukurova molto amata a livello internazionale e in programmazione su Canale 5 mercoledì 10 agosto, raccontano che Yilmaz grazie al suo vecchio compagno di cella Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) che lo farà diventare il suo figlioccio diventerà il nuovo proprietario di una prestigiosa industria tessile. Il protagonista principale dello sceneggiato dopo aver iniziato a distribuire beni alle baracche dei lavoratori, si schiererà dalla parte degli stessi avviando una guerra contro il rivale Demir.

A questo punto mentre i cittadini non crederanno affatto che Akkaya sia ricco dopo essere stato considerato erroneamente una delle vittime dell’incendio scoppiato in carcere, Yaman avrà la conferma che il suo nemico è davvero potente: a fare dei salti di gioia per l’ex detenuto sarà Gulten segretamente innamorata dello stesso.

Zuleyha (Hilal Altınbilek) inizierà ad avere dei sospetti, quando saprà della contentezza della domestica.

Fadik accusa Gulten di avere una relazione con Sabahattin, Hunkar su tutte le furie con una signora

Successivamente Fusun (Yeliz Doğramacılar) e Sermin (Sibel Taşçıoğlu) parleranno degli screzi che Veli (Mustafa Açılan) ha avuto con Demir, ma soprattutto diranno la loro sul pessimo carattere di quest’ultimo molto somigliante a quello della madre.

Intanto Fadik (Polen Emre) fraintenderà dopo aver visto Gulten (Selin Genç) e Sabahattin (Turgay Aydın) insieme, poiché punterà il dito contro la domestica accusandola di aver intrapreso una tresca clandestina con il dottore.

Per terminare Hunkar (Vahide Perçin) ancora scioccata per il presunto rapimento del nipote Adnan, per fortuna riportato nella sua tenuta sano e salvo dopo il grosso spavento, perderà le staffe quando riceverà la visita di una signora che le parlerà del matrimonio giunto al capolinea del figlio a causa della mancata fedeltà.