Le puntate di Beautiful stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Durante gli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 22 a sabato 27 agosto, ci saranno importanti novità per i protagonisti della soap opera. A tal proposito, Bill e Liam continueranno ad essere rinchiusi in prigione, per l'omicidio stradale di Vinny, ma Thomas scoprirà che il suo amico, in realtà, si è suicidato. A quel punto, il giovane Forrester si recherà da Justin per informarlo, ma l'avvocato lo rinchiuderà in gabbia, perché vorrà sottrarre la Spencer Publications al magnate.

Beautiful, trame al 27 agosto: Thomas scopre che Vinny si è suicidato e lo dice a Justin

Negli episodi di Beautiful che andranno in onda in televisione fino al 27 agosto ci sarà un colpo di scena. Le anticipazioni delle puntate della soap rivelano che Thomas recupererà dal suo cellulare un messaggio di Vinny, nel quale il giovane spiegherà all'amico i suoi piani. Nel dettaglio, Walker aveva deciso di suicidarsi sotto l'automobile di Liam, per fare in modo che Spencer finisse in carcere e lo stilista avesse campo libero con Hope. Nel momento in cui Forrester scoprirà la verità, correrà da Justin per informalo, ma le cose prenderanno una piega inaspettata.

Beautiful, episodi al 27 agosto: Justin segrega Thomas in uno scantinato

Liam e Bill sono finiti dietro le sbarre, con l'accusa di omicidio stradale, in seguito alla morte di Vinny. I due membri della famiglia Spencer, infatti, hanno confessato quanto accaduto nella notte in cui è morto Walker e sono andati in carcere. Justin, nel frattempo, anziché velocizzare le pratiche per la scarcerazione dei suoi amici, ha iniziato a temporeggiare e anche Wyatt si è accorto della mancata solerzia dell'avvocato.

I piani del legale verranno svelati, nel momento in cui Barber rinchiuderà Thomas in uno scantinato. Justin, infatti, non vorrà fare venire a galla la verità sul suicidio di Vinny, perché vorrà lasciare Bill in galera.

Beautiful, puntate al 27 agosto: Justin vuole sottrarre la Spencer Publications a Bill

Nonostante collabori con Bill da anni e nonostante il rapporto di amicizia che lo lega al magnate, Justin avrà mire da vero e proprio nemico nei confronti dell'imprenditore.

L'obiettivo di Barber sarà quello di tenere più tempo possibile il padre di Liam in carcere, per portare a compimento il suo piano. L'avvocato, infatti, vorrà impossessarsi della Spencer Publications. Al momento, non è chiaro ancora se Thomas riuscirà a salvare gli Spencer dal losco progetto di Justin e se metterà da parte il risentimento nei confronti di Liam, per aiutarlo ad uscire dal carcere e a fare tornare libero, di conseguenza, anche Bill.