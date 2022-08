Hünkar sarà la "regina" di Çukurova nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. La signora Yaman verrà elogiata dal governatore durante una festa e chiunque la noterà, soprattutto Behice, colei che diventerà la sua "rivale in amore", visto che si è presa una bella cotta per Fekeli. Durante la festa le due donne si incontreranno per la prima volta.

La generosità di Saniye nei confronti di Usum

Nelle prossime puntate di Terra Amara, mentre i potenti di Çukurova si godranno la festa del governatore, Saniye si occuperà dei giovani che il giorno successivo verranno circoncisi.

Infatti gli regalerà gli abiti che potranno indossare durante la cerimonia, ma anche la festa. Durante questa occasione incontrerà una bambina di nome Usum. La piccola sta affrontando un grave problema in famiglia, visto che la madre ha una infezione allo stomaco e non può prendersi cura di lei.

Saniye verrà incontro a questa famiglia e chiederà alla donna se, almeno per quella notte, la piccola Usum può dormire a casa sua, almeno lei potrà avere l'opportunità di riposare e riprendersi, senza dover pensare alle necessità della piccola. La donna accetterà e la piccola verrà portata a villa Yaman, dove avrà anche l'opportunità di gustarsi un pasto caldo.

Hünkar la 'regina della festa'

Contemporaneamente alla festa del governatore arriverà Hünkar e il governatore non farà altro che elogiarla, definendola come una delle persone più importanti di tutta Çukurova e ringraziandola per quello che fa per tutti i suoi dipendenti.

Fekeli si avvicinerà dalla sua amata per farle segretamente i complimenti. Anche Behice vorrà conoscere Hünkar, così si avvicinerà dietro Fekeli e gli darà una bella pacca sulla spalla, un gesto di confidenza che non passerà inosservato agli occhi di Hünkar. Le donne si saluteranno, ma tra loro ci sarà solamente una finta cordialità.

Il confronto tra Züleyha e Müjgan

Durante la festa del governatore ci sarà anche un altro incontro abbastanza aspro, ovvero quello tra Züleyha e Müjgan. Quest'ultima è incinta e sarà inconsapevole del fatto che il marito la stava per lasciare per scappare in Germania insieme a Züleyha.

Le due si saluteranno "amichevolmente", ma Züleyha noterà qualcosa di strano nel collo di Müjgan: la donna, infatti, indosserà una sua vecchia collana e la dottoressa le racconterà che è un regalo che le ha fatto Yilmaz per l'arrivo del loro primo figlio.

In realtà non sarà così: Müjgan ha visto la collana tra le cose di Yilmaz e - pensando che fosse per lei - l'ha presa e indossata. Züleyha, però, non conoscerà questo particolare e, ovviamente, non potrà far altro che pensare male di Yilmaz.