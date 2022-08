La notizia del possibile matrimonio tra due protagonisti del recente passato di Uomini & Donne ha dato il via a una serie di Gossip che stanno appassionando fan e curiosi. Dopo aver visto la proposta che Matteo Farnea sembra aver fatto a Veronica Rimondi, Deianira Marzano si è esposta per ribadire una teoria che lei sposa da diverso tempo: i due si conoscerebbero da mesi, ovvero da molto prima di iniziare a frequentarsi davanti alle telecamere di Canale 5. L'ex tronista ha risposto con pungente ironia a quest'accusa e, per la gioia dei sostenitori della coppia, non ha smentito le voci che la vorrebbero prossima alle nozze.

Aggiornamenti sulla coppia nata a U&D

A Deianira non sono "mai andati a genio" i protagonisti della precedente edizione di U&D. Ancor prima che Veronica facesse la sua scelta, l'influencer si è esposta per insinuare il dubbio su un suo presunto rapporto pregresso con Matteo, ovvero il corteggiatore col quale si è fidanzata in tv.

Marzano ha sempre sostenuto che i giovani si conoscessero da prima di iniziare a fare le esterne davanti alle telecamere: secondo lei questa teoria sarebbe supportata dal fatto che i due hanno un'amica in comune da anni (cosa della quale la redazione è sempre stata al corrente).

Dopo aver appreso l'ultima novità che riguarda Rimondi e Farnea, la napoletana è tornata sull'argomento ed ha ribadito che a suo parere ci sarebbero molte cose non dette, cioè bugie raccontate da entrambi sia agli autori del dating show che al pubblico a casa.

La teoria sui protagonisti di U&D

"Ha detto sì", sono queste le poche parole che ha usato Matteo per aggiornare i fan su quello che è accaduto di recente nel suo rapporto con Veronica.

Mostrando l'anello che ha regalato alla fidanzata negli ultimi giorni, l'ex corteggiatore di U&D ha lasciato intendere che presto potrebbero diventare marito e moglie.

Secondo quello che si vocifera in rete da un po', Farnea avrebbe fatto una proposta di matrimonio alla sua dolce metà, che sarebbe stata felicissima di accettare, anche se sono passati pochi mesi dall'inizio della relazione.

Risale a maggio scorso, infatti, la scelta di Rimondi davanti alle telecamere: dopo aver frequentato due ragazzi per un periodo, la tronista ha deciso che quello che faceva al caso suo era proprio il veneto Matteo (ha respinto Andrea Della Cioppa, amatissimo dal pubblico).

I sospetti sui personaggi di U&D

Anche assistendo all'inizio dell'idillio tra Matteo e Veronica, Deianira ha sempre insinuato il dubbio che tra loro ci fosse un legame precedente all'incontro in tv, un rapporto fatto di complicità assoluta e affinità rare tra due persone che si conoscono da pochi mesi.

Sapendo delle nozze che potrebbero esserci a breve tra Farnea e Rimondi, l'influencer Marzano ha rincarato la dose contro di loro scrivendo su Instagram: "Tempo fa vi preannunciavo quello che vedete ora. Loro si conoscevano già".

La napoletana si è detta convinta della propria teoria, a suo dire supportata dalla decisione forse troppo precoce che avrebbero preso i due ragazzi di sposarsi, a neppure tre mesi di distanza dall'inizio della loro storia d'amore.

L'ex tronista di U&D ha voluto rispondere alle accuse con pungente ironia: senza smentire i gossip che la vorrebbero presto moglie, Veronica ha punzecchiato Deianira quando sostiene di preannunciare gli eventi che poi accadono, come se l'avesse voluta deridere per le "profezie" che fa sui social network.

La giovane, però, non si è presa la briga di negare i rumor sulla conoscenza pregressa con il fidanzato, voci che circolano da molto tempo ma che per ora non sono supportate da prove.