Uomini e donne ha riaperto i battenti con la prima registrazione della stagione nel pomeriggio del 30 agosto 2022. Vi è stato spazio per delle vecchie conoscenze del Trono Over, con Ida Platano e Riccardo Guarnieri già ai ferri corti e i due hanno discusso già in questa prima registrazione.

C'è stato spazio anche al Trono Classico con la presentazione delle due troniste: una di queste è una vecchia conoscenza del programma, ossia Federica Aversano.

Ida e Riccardo già ai ferri corti nella prima registrazione di Uomini e donne

I fan di Uomini e donne attendevano l'arrivo delle anticipazioni sulla prima registrazione della stagione 2022/2023.

Come sempre è stata la pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni a fornire le prime news su quanto accaduto nello studio di Maria De Filippi nel pomeriggio di martedì 30 agosto.

Ebbene, dando uno sguardo al filone Over del programma, si viene a sapere che hanno fatto ritorno in studio sia Ida Platano che Riccardo Guarnieri. Stando a quanto riportato, Riccardo avrebbe cercato Ida durante l'estate. Intanto i due hanno litigato già in questa prima registrazione. Qualcuno potrebbe pensare che non ci sia nulla di nuovo in tutto questo, visto come era andata a finire solo qualche mese fa.

Tina prende in giro Gemma: registrazione U&D del 30 agosto

Sempre in riferimento al Trono Over non poteva mancare la veterana del programma, ovvero Gemma Galgani.

Anche in questo caso c'è stato subito un battibecco con Tina Cipollari. L'opinionista ha ironizzato con la dama torinese, visto che quest'estate, a differenza degli anni scorsi, non si è rivolta al chirurgo estetico. Insomma Gemma è tornata in studio senza ulteriori "ritocchini".

Va anche detto che già in questa prima registrazione è giunto un cavaliere per la dama torinese.

Si tratta di Didier, un signore che abita in Svizzera e che Gemma ha deciso di tenere come corteggiatore. Non c'è stata traccia in questa registrazione di Biagio Di Maro. Presenti invece nel parterre del Trono Over, Armando, Alessandro, Catia, Pinuccia, Gloria e Daniela.

Federica Aversano è una delle due nuove troniste di Uomini e donne

Nella prima puntata stagionale di Uomini e donne e che andrà in onda a settembre su Canale 5, c'è stato spazio anche per parlare del Trono Classico.

Sono state presentate le due nuove troniste. Una è Lavinia, 26enne di Roma, sconosciuta al grande pubblico, almeno per il momento. L'altra è invece Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. Nelle scorse settimane, si era vociferato di un suo ritorno a Uomini e donne, ma non come tronista, bensì come dama del Trono Over. Invece Maria De Filippi le ha offerto il Trono, evidentemente colpita dal carattere forte e deciso mostrato da Federica durante la sua precedente esperienza come corteggiatrice.

Da notare che nel parterre Over è presente anche quest'anno Alessandro Vicinanza che, nella scorsa stagione, aveva mostrato interesse proprio per Federica. Forse a, questo punto, Alessandro cambierà posto e si metterà a sedere tra i corteggiatori di Federica.