Nuove intriganti trame stanno per arrivare in Un posto al sole, dopo la pausa estiva. Tutto inizierà dopo che Roberto, sebbene titubante, assumerà una certa Lia al posto di Silvana, che ha licenziato per colpa di Lara. La misteriosa donna si aggirerà intorno a Palazzo Palladini e, dopo aver ascoltato proprio Silvana al bar Vulcano, disperata per aver perso il lavoro, ecco che non perderà tempo a contattare Ferri.

Ma Lia nasconde qualcosa di inaspettato e non è chi dice di essere. Lo annunciano le prime anticipazioni della nuova stagione di Un Posto al sole e anche una frase che non lascia spazio a molti dubbi di Giorgio Borghetti, alias Fabrizio, in un suo recentissimo post su Instagram.

Un Posto al sole anticipazioni: Lia è la nuova cameriera di Roberto

Nelle prossime puntate di Un Posto al sole, una donna misteriosa si aggira intorno a Palazzo Palladini. Si ferma al bar Vulcano e ascolta lo sfogo di Silvana, da poco licenziata per colpa di Lara. Ed ecco che non perde tempo, presentandosi a casa di Roberto e proponendosi come domestica.

Ferri rimane spiazzato dal curriculum decisamente sopra la media della donna, ma decide di darle fiducia. Una scelta che pagherà molto cara, a quanto pare. Stando infatti agli ultimi spoiler, pare che Lia non sia chi dice di essere. E come mai è così interessata alla vita privata di Roberto, tanto da voler passare più tempo possibile nella sua casa?

Torna Fabrizio, Maurizio Borghetti: 'Ne vedrete delle belle'

Marina e Roberto sono al settimo cielo e presto andranno a convivere. Lara ormai sarà lontana, ma fino a quando? Siamo certi che non ha di certo perso la voglia di vendicarsi e di separare l'odiata coppia, ossessionata da Ferri e dall'amore che non può avere.

Ma tornerà anche un altro personaggio nelle puntate di Un Posto al sole: si tratta di Fabrizio, interpretato da Maurizio Borghetti.

L'attore, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto con un nuovo look e ha lanciato uno spoiler: ''Da settembre ne vedrete delle belle''.

Marina e Roberto in pericolo? Spoiler Upas

Pare proprio che l'arrivo di Lia, la nuova cameriera di Roberto, porti misteri e intrighi. Stando alle prime indiscrezioni, sembra che nella nuova stagione di Un Posto al sole sia Marina che Roberto siano in pericolo e che vivano situazioni rischiose.

Non è difficile immaginare che la responsabile sia Lia, una donna che si è intrufolata nelle loro vite con l'inganno perché di certo non è una cameriera.

Lia sarà una complice di Lara? Che cosa avrà in mente la furba Martinelli? Non resta che aspettare la nuova stagione di Upas per scoprirlo e per vedere come evolveranno le già intricate trame della soap opera campionessa di ascolti in onda su Rai 3.