Le puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 5 al 9 settembre ruoteranno ancora intorno alle conseguenze della sparatoria di Valsano che ha visto coinvolte pesantemente Viola e Susanna. Quest'ultima avrà la peggio e, come già accaduto in passato, dovrà lottare per la sua vita.

Nel frattempo, Giulia ed Angela saranno preoccupate per Adele che sarà irreperibile mentre Niko vorrà intraprendere una battaglia legale contro Micaela per proteggere Jimmy. Intanto, Michele riceverà una visita a sorpresa e Nunzio continuerà a cercare Chiara.

Upas, trame 5-9 settembre: Susanna tra la vita e la morte

Le conseguenze della sparatoria di Valsano si ripercuoteranno su tutte le famiglie di palazzo Palladini, le quali anche nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 5 al 9 settembre, saranno ancora molto scosse per gli ultimi avvenimenti. I più scossi saranno i coniugi Bruni che vivranno ore di apprensione per le sorti di Viola ed ovviamente Adele Picardi che vivrà nuovamente il dramma di vedere sua figlia Susanna tra la vita e la morte.

Nel frattempo, Niko sarà determinato a proteggere Jimmy e così sarà implacabile con Micaela mentre Silvia sarà sempre più fiduciosa nei confronti di Riccardo e Rossella. Michele, invece, si sentirà messo da parte, ma presto riceverà una bella sorpresa.

Poco dopo, Speranza, nonostante suo padre Espedito ed il fratello Castrese non prenderanno coscienza del grave stato di salute in cui versano le bufale, sarà decisa a scoprire cosa ha causato l'intossicazione delle povere bestiole.

Un posto al sole, spoiler 5-9 settembre: Giulia e Angela preoccupate per Adele

Mariella darà man forte a Speranza e volendo capire la questione del pozzo, si recherà con Guido al caseificio per poter avere un confronto con Espedito.

Nel frattempo, Niko andrà avanti con il suo proposito di intraprendere una battaglia legale contro Micaela e così le sorelle Cirillo cercheranno di capire come affrontare la situazione che si verrà a creare qualora Poggi si rivolgesse davvero al tribunale.

Intanto, Adele sarà irreperibile e così Giulia e Angela preoccupate per lei, andranno a casa sua per capire se le sia accaduto qualcosa di brutto.

Nel frattempo, Rossella sarà sul punto di conoscere l'amica milanese del padre mentre Alberto cercherà di far ragionare Niko sui rischi che comporta una battaglia legale contro Micaela, ma lui sarà disposto a tutto pur di proteggere Jimmy.

Nunzio continua a cercare Chiara

Giulia ed Angela saranno sempre più preoccupate per Adele e faranno di tutto per aiutarle. Nel frattempo, Michele sembrerà ritrovare un po' di serenità grazie a Fabiana, ma Rossella non riuscirà proprio ad entrare in sintonia con lei. Intanto, Nunzio non vorrà rassegnarsi e arrendersi a non rivedere più la sua Chiara e per tale motivo continuerà a cercarla aspettando con ansia notizie da parte del detective privato che ha ingaggiato per sapere qualcosa di lei.

Poco dopo, Marina riceverà una mail che le farà dubitare sul suo rapporto con Roberto, ma l'uomo risolverà tempestivamente la situazione, facendole una proposta che renderà più solido il loro legame. Infine, Alberto convocherà mastro Peppe a Palazzo per affidargli i lavori di ristrutturazione del seminterrato in cui vive e gli racconterà dei suoi progetti per il futuro.