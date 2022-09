A quasi una settimana dall'inizio del Grande Fratello Vip 7, nella casa c'è stata la prima vera litigata. Luca Salatino ha perso le staffe quando ha sentito per l'ennesima volta Elenoire ribadire che si sente presa in giro da lui. Il tronista di Uomini e Donne ha alzato la voce e ha smentito categoricamente di aver tentato un approccio con Ferruzzi, che rimane ferma sulle proprie convinzioni e si fa forza tirando in ballo il suo passato amoroso difficile.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip, sta montando un vero e proprio caso.

Da qualche giorno, infatti, Elenoire continua a ripetere che Luca si sarebbe invaghito di lei ma non lo ammette perché teme i giudizi altrui, soprattutto della fidanzata.

Informato da Antonino delle cose che Ferruzzi continua a dire alle sue spalle, il romano le si è avvicinato e l'ha affrontata a muso duro.

"Io non ci ho mai provato con te. Ma cosa stai dicendo, scherzavo e basta", ha affermato Salatino con un tono di voce decisamente alterato.

La vippona ha mantenuto il punto e ha urlato: "Tu ti vergogni di me, ma non sono scema. A 47 anni certe cose le capisco".

Il tronista di Uomini e Donne non ci ha visto più e ha mandato a quel paese la persona con la quale sembrava avesse legato parecchio all'inizio dell'avventura nel reality-show.

Nervi tesi tra le mura del Grande Fratello Vip

Mentre Luca si allontanava, Elenoire ha tirato in ballo il suo difficile passato sentimentale, arrivando a paragonare il compagno d'avventura a tutti quegli uomini che l'hanno frequentata segretamente ma non sono mai voluti uscire allo scoperto per paura del giudizio della gente.

"Sono anni che va avanti questa storia, è sempre così", ha detto Ferruzzi con la voce tremante.

Se Giovanni Ciacci ha cercato di consolare la donna, Attilio e Antonino hanno provato a farla ragionare sul fatto che potrebbe aver frainteso alcune gentilezze di Salatino, scambiando un semplice affetto con un interesse amoroso.

"Voi queste cose non le avete vissute sulla vostra pelle, quindi non potete parlare", ha ribattuto stizzita la protagonista del Grande Fratello Vip.

I commenti sullo chef del Grande Fratello Vip

Elenoire non intende fare dei passi indietro, anzi in queste ore ha rincarato la dose contro Luca dicendo che secondo lei non sarebbe veramente innamorato di Soraia come continua a ripetere da quando ha messo piede nella casa del Grande Fratello Vip.

Ferruzzi è convinta che Salatino si sia invaghito di lei, e dei segnali sarebbero stati le canzoni d'amore che le ha cantato e i tanti abbracci che le ha dato.

Da quando Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip sul legame che stava nascendo tra loro, il romano si sarebbe raffreddato, ed Elenoire è certa che il motivo sarebbe la paura che ha di una possibile reazione della fidanzata.

La star del web ha anche contestato le troppe lamentele dello chef per la mancanza che sente della sua dolce metà, un qualcosa a cui lei non crede e che la irrita profondamente.

Gli altri vipponi si stanno dividendo su questa storia che da ore tiene banco tra le mura di Cinecittà e non solo: da una parte c'è chi supporta Elenoire dicendo che Luca l'avrebbe illusa con atteggiamenti troppo affettuosi, dall'altra chi crede che Ferruzzi si sia costruito in testa un film che non esiste, probabilmente perché ha bisogno di essere amata.

Lunedì 26 settembre andrà in onda la terza puntata del reality Mediaset, è l'affaire Luca-Elenoire sarà uno degli argomenti che il conduttore cercherà di sviscerare in diretta, soprattutto per capire da che parte sta la verità e chi dei due sta un po' esagerando.