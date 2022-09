Il Paradiso delle Signore, la fortunata soap opera ambientata a Milano nella metà degli anni sessanta, è pronta ad approdare su Rai 1 con i nuovi episodi. Lo sceneggiato italiano, con protagonista Alessandro Tersigni, si è confermato, nella scorsa stagione televisiva, un vero punto di riferimento nella fascia pomeridiana del piccolo schermo. La settima stagione andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 con ben 160 puntate inedite.

Nel secondo episodio settimanale de 'Il Paradiso delle Signore', in onda martedì 13 settembre, Adelaide diventerà socia in affari del magazzino dopo aver sottratto le quote ad Umberto.

Il suo arrivo darà origine a disagi e malesseri: infatti Agnese Amato si licenzierà da 'Il Paradiso'.

Agnese si licenzia da Il Paradiso delle Signore

Nella prima parte dell'episodio numero due della settima stagione, Adelaide otterrà le quote del magazzino e la sua presenza inizierà ad infastidire molti lavoratori dell'atelier. La contessa sarà molto esigente con i suoi dipendenti, iniziando a trattarli con un atteggiamento superficiale. Di conseguenza, Agnese Amato deciderà di lasciare sulla scrivania del dottor Conti le sue dimissioni.

Tuttavia, Vittorio è consapevole del valore della sarta all'interno del negozio: per questo motivo deciderà di recarsi a casa sua per convincere la mamma di Salvatore a tornare a lavorare al suo fianco.

Irene diventa capo commessa provvisoriamente

A favorire il clima ostile nel grande magazzino ci penserà la nuova capo commessa: Irene verrà promossa in assenza di Gloria Moreau. Tra le nuove veneri de 'Il Paradiso', arriverà Clara, una giovane ragazza assunta in periodo di prova da Vittorio: la giovane troverà in Irene una vera e propria nemica.

Nel contempo, Flora, Anna e Roberto inizieranno ad elaborare un piano per risolvere gli errori commessi dalla contessa di Sant'Erasmo che potrebbero danneggiare l'immagine del negozio. Più tardi, anche Marco e Umberto tenteranno di far cambiare idea ad Adelaide per riportare il sereno nell'ambiente di lavoro. Malgrado la richiesta arrivi dal suo amato nipote, la contessa non vorrà sentire ragioni e rimarrà nella propria opinione.

Marco vuole far scarcerare Gloria

Nella parte finale dell'episodio che andrà in onda il 13 settembre, Marco e Stefania ultimeranno i preparativi per la festa di fidanzamento che si terrà nel circolo, ma affinché Colombo possa davvero essere felice in quel giorno, ci sarà bisogno della presenza di sua madre Gloria.

Per questo motivo il giornalista del Paradiso Market chiederà a sua zia Adelaide di intercedere per la Moreau affinché questa possa ottenere il permesso di presenziare al fidanzamento di sua figlia.