La settima stagione de Il Paradiso delle Signore sarà ricca di colpi di scena ed episodi emozionanti come testimoniano le anticipazioni delle puntate in onda su Rai 1 dal 19 al 23 settembre.

Anna Imbriani riceverà una telefonata che la sconvolgerà e la costringerà a partire per gli Stati Uniti. Agnese dovrà andare a Londra per stare vicino a Tina che aspetta un figlio, ma la gravidanza sarà a rischio mentre Umberto ricatterà Adelaide e Marcello vorrà riconquistare Ludovica.

Il Paradiso delle signore, spoiler 19-23 settembre: Umberto ricatta Adelaide

Stefania riuscirà a riabbracciare sua madre Gloria alla sua festa di fidanzamento e negli episodi Il Paradiso delle signore in onda dal 19 al 23 settembre ripenserà al momento in cui ha dovuto separarsi nuovamente da lei. Ezio non volendo più veder soffrire sua figlia in quel modo, cercherà un modo per far sì che la scarcerazione di Gloria avvenga prima possibile. Nel frattempo, Vittorio deciderà di organizzare la presentazione del libro di Stefania intitolato La madre ritrovata. Intanto, Matilde annuncerà che resterà a Milano per supportare Adelaide, la quale subirà un terribile ricatto da Umberto. Quest'ultimo, le dirà di confessare la verità a Marco prima che il giovane la scopra da altri.

Poco dopo, Agnese e Salvatore riceveranno una splendida notizia.

Tina, infatti è incinta, tuttavia la sua gravidanza è a rischio e la sarta cercherà di capire se sia il caso di andare da lei a Londra. Nel frattempo, Gemma tornerà al Paradiso ed avrà un confronto con Stefania, la quale pur accettando le sue scuse, si mostrerà molto fredda con lei.

Poco dopo, Marcello tornerà dalla Svizzera molto cambiato, ma ancora innamorato di Ludovica mentre Roberto scoprirà che Gemma è in cerca di lavoro e dopo un confronto con Vittorio, proporrà alle Veneri di votare se farla tornare ad essere una di loro oppure no. Intanto, Umberto mentirà a Flora circa lo stratagemma che ha messo in atto contro Adelaide per evitare che le facesse terra bruciata intorno.

La Contessa, invece, confesserà la verità a Marco che ci resterà molto male.

Il Paradiso delle signore, puntate 19-23 settembre: una telefonata sconvolgente

Matilde e Vittorio, avranno un nuovo incontro e questa volta ci saranno le presentazioni ufficiali. Nel frattempo, Irene, la figlia di Anna arriverà a Milano e gli Amato si organizzeranno per farla sentire parte integrante della famiglia. Gemma, intanto, avrà la possibilità di tornare a lavorare al Paradiso, ma rifiuterà sostenendo di aver già trovato un altro lavoro. Ezio capirà che si tratta di una menzogna e le farà cambiare idea. Nel frattempo, Vittorio aspetterà inutilmente Matilde, la quale non si presenterà al loro appuntamento mentre Umberto scoprirà che Adelaide ha detto la verità al nipote al solo scopo di liberarsi dal suo ignobile ricatto.

Intanto, Marco non saprà se dire o no a Stefania che sua zia ha cercato di far sì che Gloria non avesse il permesso di uscire dal carcere per partecipare alla loro festa di fidanzamento. Poco dopo, Vittorio scoprirà che Brunella Gasperini, la giornalista che dovrebbe presenziare alla presentazione del libro di Stefania potrebbe dare forfait e così si rivolgerà ad Adelaide per risolvere il problema. La Contessa, nel tentativo di guadagnare punti con Marco deciderà di parlare con alcune persone che conosce e che di sicuro l'aiuteranno. Poco dopo, Anna riceverà una telefonata che la lascerà senza parole. Intanto Irene farà di tutto per mettere in difficoltà la giovane Venere Clara, ma Gemma sarà pronta ad aiutarla.

Agnese e Anna partono, lasciando Salvatore da solo

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, Marcello tornato da poco a Milano, seguirà le vicende di Ludovica dai rotocalchi. Il giovane, nonostante la donna che ama sia ritratta in compagnia di Ferdinando Torrebruna, sarà deciso a riconquistarla. Nel frattempo, Fiorenza proporrà ad Umberto di allearsi per danneggiare la Contessa. Intanto, Matilde riceverà un biglietto da suo marito Tancredi, il quale la inviterà ad andare da lui il giorno dopo quando sarà eletto Presidente del Circolo della Stampa. La donna non saprà se accettare o no l'invito del consorte. Poco dopo, Stefania sarà al centro dell'attenzione al Paradiso dove la giornalista Brunella Gasperini presenterà il suo libro alla presenza di tutto lo staff del grande magazzino.

Intanto, Clara racconterà a Veronica la storia di Luigino, il bambino che Gemma ha aiutato a trovare una famiglia quando era in convento. Più tardi, Matilde in lacrime si imbatterà in Vittorio. Infine, Anna partirà per l'America insieme a sua madre che dovrà sottoporsi a un intervento alquanto complesso e Salvatore su richiesta della donna, resterà a Milano dove rimarrà solo, visto che anche sua madre Agnese partirà per andare a Londra da Tina e aiutarla con la sua gravidanza a rischio.