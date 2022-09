Nei prossimi episodi di Terra Amara alcuni equilibri inizieranno a vacillare. Ciò scatenerà gelosie e rancori anche tra Züleyha e Gülten, legate sin dall'inizio da un rapporto di amicizia. Tuttavia, le bugie della cameriera e la relazione tra Yılmaz e Müjgan provocheranno uno scontro tra le due amiche. Ormai ai ferri corti, la giovane signora Yaman e la sorella di Gaffur Taşkın arriveranno ad una svolta che porterà ad un allontanamento tra le due e ad una conseguenza svantaggiosa per Gülten.

Anticipazioni turche di Terra Amara: Yilmaz inizia a frequentare Müjgan

Yilmaz cercherà di dimenticare Züleyha iniziando a corteggiare Müjgan Hekimoğlu. Quando il rapporto con la dottoressa diventerà più profondo, cominceranno a circolare voci sul loro presunto fidanzamento. Nonostante le voci, Gülten continuerà a sperare di poter conquistare il giovane Akkaya. Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che la ragazza, dopo essersi truccata e agghindata, si recherà in fabbrica da Yilmaz. L'incontro tra i due sarà l'occasione per quest'ultimo di essere sincero. Il giovane le rivelerà di essere intenzionato a far funzionare il rapporto con Müjgan. Inoltre, metterà in chiaro di non avere mai avuto alcun tipo di interesse sentimentale nei suoi confronti.

Queste parole spezzeranno il cuore di Gülten, che tornerà disperata alla tenuta.

Terra Amara, trame Turchia: Züleyha si scontra con Gülten

I problemi di Gülten non finiranno con le rivelazioni di Yilmaz. Le anticipazioni di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5 svelano che la giovane si scontrerà con Züleyha. Infatti, dopo aver ripreso a lavorare alla tenuta, la ragazza incontrerà l'amica, la quale non avrà ancora digerito il suo tradimento.

Come il pubblico ricorderà, la ragazza non ha mai fatto arrivare a Yilmaz le lettere della fidanzata grazie alle quali avrebbe appreso di essere stata obbligata a sposare Demir. Le due avranno un'accesa discussione, nel corso della quale Gülten cercherà di difendersi dalle accuse di Züleyha. La cameriera attaccherà quest'ultima sostenendo che tutta la sua rabbia nasconde in realtà una forte gelosia per via della relazione tra Yilmaz e Müjgan.

Dopo aver sentito ciò, Züleyha si infurierà e rammenterà alla domestica di non intromettersi in affari che non la riguardano.

Züleyha chiede a Hunkar di cacciare Gülten: Terra Amara, trame Turchia

L'aspro confronto tra Gülten e Züleyha finirà con un’esplicita richiesta dell'ex sarta alla suocera Hünkar. La giovane le chiederà di licenziare immediatamente la cameriera, sostenendo che quest'ultima le avrebbe parlato di Yilmaz e avrebbe messo in dubbio la sua integrità di moglie. Stando alle anticipazioni, la madre di Demir accontenterà subito la nuora. Tuttavia, la domestica non finirà in mezzo ad una strada, poiché la matriarca Yaman la caccerà dalla villa, ma non dalla tenuta. Infatti, le prometterà di trovarle presto un'occupazione diversa da quella svolta fino a quel momento.