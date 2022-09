La soap opera Un posto al sole nell'episodio del 1° settembre ha avuto al centro la storyline che vede Viola e Susanna lottare tra la vita e la morte. In tale puntata c'è stato un ulteriore colpo di scena che ha ribaltato completamente lo scenario. Adesso infatti a destare preoccupazione non è più Viola ma bensì Susanna. Quest'ultima infatti si è sentita male subito dopo avere sposato Niko.

La puntata ha lasciato due grossi interrogativi aperti: Susanna è davvero morta? Cosa è successo a Viola? Tutte domande che potrebbero avere una risposta già nella prossima puntata.

C'è però un altro dettaglio che solo in pochi hanno notato e che riguarda Ornella. A quanto pare, la dottoressa Bruni avrebbe ignorato il campanello suonato da Niko, per correre da sua figlia.

Un posto al sole: le condizioni di Viola

In un finale di puntata concitatissimo, l'infermiera Ada (Annalisa Pennino) ha chiesto a Ornella (Marina Giulia Cavalli) di recarsi da sua figlia. La scelta di parole e l'espressione della donna sembrano suggerire un miglioramento della ragazza. Viola (Ilenia Lazzarin) potrebbe quindi essersi svegliata, mentre le condizioni di Susanna (Agnese Lorenzini) sono peggiorate inesorabilmente. Un ribaltamento completo della situazione quindi, anche se resta in piedi l'ipotesi che anche per la giovane Bruni le cose si siano messe male.

Escludendo un doppio esito infausto, al momento pare che a rischiare decisamente di più sia Susanna. Del resto la sequenza sembrava suggerire il più drammatico degli epiloghi, mentre salgono le quotazioni di una completa guarigione per Viola. In merito a quest'ultima e ad Ornella si è creato però un piccolo giallo.

Ornella ha davvero ignorato l'allarme di Niko?

Subito dopo essere stata avvisata da Ada, Ornella visibilmente scossa è corsa nel reparto di sua figlia. La donna sembrava poco lucida e dopo essersi scontrata con un collega è passata davanti a quella che sembrava essere la stanza di Susanna, del resto i poster in corridoio sembrano non lasciare dubbi in merito.

La dottoressa, sembra anche osservare i due ragazzi, attraverso il vetro, salvo poi tirare avanti e raggiungere Viola.

Se questo dovesse essere confermato, la dottoressa Ornella Bruni avrebbe quindi ignorato deliberatamente il campanello, per correre da sua figlia, lasciando il compito di soccorrere Susanna ad altri. Resta da capire se questi secondi saranno ritenuti determinanti e se verrà dato o meno peso a questa vicenda.

Ipotesi sulla morte di Susanna e sul salto temporale

Non c'è ancora la conferma ufficiale, ma la sensazione è che Susanna sia effettivamente morta. Inutile indagare sulle cause, anche se la febbre sembrerebbe indicare una setticemia. C'è però un altro dettaglio importante da sottolineare.

Tale evento è avvenuto in data 22 agosto, restano da "coprire" quindi altri 10 giorni per mettersi in pari con la timeline reale. Viene da sé che ci sarà un nuovo salto temporale che potrebbe comportare anche anche dei forti cambiamenti nella trama. Non è da escludersi infatti che venga saltata parte dell'elaborazione del lutto, mostrando i vari protagonisti già intenti ad affrontare i giorni successivi alla tragedia.