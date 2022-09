Tanti nuovi appuntamenti con la soap Terra Amara sono in arrivo su Canale 5. Le sorprese per i telespettatori non mancheranno. Le anticipazioni turche rivelano infatti che Demir finirà in manette per l'omicidio di un suo scagnozzo. La madre Hünkar cercherà in tutti i modi di salvare il figlio dal suo tragico destino. Yaman arriverà a corrompere Gaffur con una proposta molto allettante.

Spoiler Terra Amara, puntate Turchia: Hünkar promette a Saniye e suo marito di farli diventare ricchi

Tutto avrà inizio dopo la morte di Sait Ersoy. L'uomo morirà poco dopo che Demir scoprirà che il suo scagnozzo stava facendo il doppio gioco, riportando tutte le informazioni di casa Yaman a Fekeli e Yilmaz.

Ovviamente, quando il corpo del povero Sait verrà ritrovato senza vita, tutti i sospetti dell'omicidio finiranno su Demir. Ali non perderà tempo per accusare di omicidio il figlio della sua amata Hünkar. Tutte le indagini porteranno le forze dell'ordine a sospettare di Demir, che verrà di conseguenza arrestato.

La despota Yaman non saprà come fare per aiutare il figlio ad uscire di prigione il più velocemente possibile. L'avvocato di famiglia non darà buone speranze alla despota. La donna avrà l'idea di chiedere a Gaffur di assumersi la colpa dell'omicidio, finendo così in prigione al posto del figlio. Demir potrebbe così tornare ad essere un uomo libero. Hünkar prometterà al capomastro e a Saniye di farli diventare ricchi nel caso in cui accettassero la proposta.

Anticipazioni Terra Amara, episodi turchi: Demir contro il piano architettato dalla madre

Gaffur, come emerso dalle puntate di Terra Amara fino ad ora andate in onda, è un uomo disposto a tutto pur di far soldi. L'idea di diventare un uomo ricco non appena uscito di prigione lo alletterà dunque molto. Il capomastro parlerà con la moglie della proposta fatta dalla Yaman.

I due si convinceranno ad accettare quando la mamma di Demir dirà a Gaffur che grazie al suo avvocato, resterà in prigione al massimo per qualche anno.

Purtroppo per Saniye e Gaffur però. il loro piano di diventare ricchi verrà ben presto rovinato. Infatti, quando la matrona Yaman parlerà al figlio del suo piano, lui non ne sarà per nulla contento.

Demir non avrà intenzione di uscire di prigione dando la colpa dell'omicidio al suo capomastro. Demir non avrà intenzione di lasciare il carcere se non quando sarà provata la sua completa innocenza sull'omicidio di Sait. Il marito di Zuleyha crederà infatti che se Gaffur si costituisse, in paese tutti potrebbero capire che è stato corrotto. Demir trascorrerà in carcere molto tempo, fino a quando Fekeli sembrerà trovare una pista che potrebbe riportare alla libertà Yaman.