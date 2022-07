Nella prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, alcuni eventi tragici faranno nuovamente emergere l'amore che c'è tra Yilmaz e Züleyha. Per questo motivo Demir vorrà "punirla", portandole via il picco Adnan.

Fekeli scopre che Demir voleva uccidere Yilmaz

Demir farà di tutto per prevalere su Yilmaz. Grazie a una grossa somma di denaro riuscirà a diventare presidente della squadra di Çukurova e non solo, la squadra arriverà in finale vincendola. L'uomo verrà portato in giro per la città, dove tutti lo acclameranno. Intanto Yilmaz farà tutte le verifiche sulla sua macchina, dopo l'incidente che ha visto coinvolte Züleyha e Müjgan.

Proprio da queste verifiche verrà fuori che i freni della macchina sono stati manomessi, così Fekeli deciderà di confrontarsi con Demir e lo attenderà nel suo ufficio. Yilmaz, invece, avrà altri piani.

La madre di Müjgan non accetta il matrimonio della figlia con Yilmaz

Mentre la madre di Müjgan e Sermin si godranno un caffè nella villa, arriverà Yilmaz con una pistola in mano. Chiamerà Demir, vuole farlo fuori. Scoppierà una sparatoria, ma l'arrivo di Fekeli scongiurerà che il tutto si trasformi in una tragedia, visto che riuscirà a fermare Yilmaz.

Anche Hünkar proverà a calmare il figlio, ma la sua sete di vendetta non avrà limiti. Cosa sarà disposto a fare per far fuori definitivamente il suo rivale Yilmaz?

Intanto, dopo aver visto la sparatoria tra Yilmaz e Demir, la madre di Müjgan non vorrà che la figlia sposi il ragazzo, ma alla giovane non interesserà, così quando Yilmaz la chiederà in moglie, lei accetterà.

Züleyha cerca rifugio da Yilmaz

Züleyha scoprirà che è stato Demir a far manomettere i freni della macchina di Yilmaz.

La ragazza disprezzerà il gesto del marito, prenderà il piccolo Adnan e fuggirà via. Cercherà rifugio a casa di Yilmaz, proprio nel momento in cui si starà svolgendo la festa di fidanzamento. Züleyha gli racconterà tutta la verità sull'incidente e in quell'istante giungerà Demir, che con un'arma da fuoco minaccerà la moglie di tornare a casa.

Scoppierà l'ennesima sparatoria, che coinvolgerà tutti gli uomini presenti alla festa. Yilmaz rimarrà ferito quando farà da scudo a Züleyha per salvarla dalle grinfie di Demir. Fortunatamente si salverà.

La punizione di Demir

Sarà chiaro a tutti che Yilmaz e Züleyha provano qualcosa l'uno per l'altra, così Demir penserà di fuggire con Züleyha e il piccolo Adnan, ma Hünkar gli suggerirà di portare via solamente il bambino, in maniera tale da "punirla" non permettendole di rivedere il suo amato Adnan. Così Demir deciderà di mandare il bambino in Svizzera.

Per la giovane saranno in arrivo dei momenti complicati, che la porteranno a non avere più voglia di vivere. Intanto per Demir, molto presto, potrebbero aprirsi le porte del carcere.