Nella giornata di venerdì 23 settembre si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne. Durante le riprese ci sono state importanti novità per i protagonisti del trono over. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno deciso di darsi una nuova occasione e di frequentarsi. Nel frattempo, Ida ha voltato pagina ed è uscita con un cavaliere del parterre, mentre Gemma ha mandato via il suo nuovo corteggiatore.

Uomini e Donne, registrazione 23/9: Roberta e Alessandro Vicinanza si frequentano

Roberta Di Padua è tornata da qualche settimana nello studio di Uomini e Donne. Le indiscrezioni della registrazione del dating show, trapelate in rete attraverso l'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che la dama di Cassino e Alessandro Vicinanza hanno avuto un chiarimento. Durante le riprese della trasmissione di Maria De Filippi del 23 settembre, l'ex compagna di Riccardo Guarnieri e il cavaliere campano hanno deciso di darsi un'altra possibilità e hanno deciso di tornare a frequentarsi per approfondire la conoscenza che avevano interrotto precedentemente.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Ida esce con un cavaliere

Nel frattempo, Ida Platano ha voltato pagina. Dopo le delusioni amorose con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, la parrucchiera ha deciso di provare a dare un'occasione a uno dei cavalieri del parterre di Uomini e Donne. L'ex protagonista di Temptation Island è uscita con un single della trasmissione di Canale 5.

Al momento, però, le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono ulteriori dettagli che facciano capire chi sia il nuovo corteggiatore di Ida. Pertanto, per scoprirlo, occorrerà attendere ulteriori informazioni o aspettare la messa in onda delle prossime puntate del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, prossime puntate: Gemma manda via un cavaliere

Per Gemma, invece, continua un periodo sfortunato in amore. Dopo avere terminato la conoscenza con alcuni cavalieri del dating show, la dama torinese non si è persa d'animo e ha frequentato altri corteggiatori. Nella precedente registrazione, un single era arrivato in studio per conoscere Galgani e la frequentazione fra Gemma e il nuovo corteggiatore si è conclusa subito. Le indiscrezioni trapelate sui social rivelano che l'amica di Ida ha preferito mandare via il suo corteggiatore. Nel frattempo, ci sono state novità anche per quanto riguarda il trono classico. A tal proposito, Federico è uscito con Carola, ma l'incontro fra il tronista e la corteggiatrice non è andato a buon fine. Alessio, invece, si è dichiarato per Lavinia, dopo essere uscito, precedentemente, con Federica.