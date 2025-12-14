Le anticipazioni di Un posto al sole dal 22 al 26 dicembre ci conducono nel vivo delle festività natalizie e confermano che i protagonisti della soap festeggeranno il Natale insieme ai telespettatori come da tradizione.

Raffaele si appresterà a vivere con emozione il suo ultimo Natale nel ruolo di portiere mentre l'amore sorriderà sia a Rosa e Damiano che alla coppia formata da Sasà e Castrese. L'atmosfera risulterà decisamente più tesa per Diego e Ida i quali affronteranno un momento difficile analogamente a quanto accadrà a Eduardo e Clara. Arriveranno infine pessime notizie per Gennaro che rischierà di essere chiamato in causa da Okoro durante la confessione dei propri crimini.

Natale a Palazzo Palladini

Un posto al sole ha una particolarità che la rende quasi unica nel panorama televisivo italiano e internazionale. La serie, infatti, segue una timeline reale. Le stagioni dell'anno e le festività che vediamo in scena, dal Natale al Capodanno passando per l'estate, coincidono con quelle del periodo in cui gli episodi vanno in onda. Il tempo nella storia procede in modo quasi identico a quello fuori dallo schermo.

Quest'anno la Vigilia di Natale e Santo Stefano cadranno tra mercoledì e venerdì, regalando agli spettatori la possibilità di trascorrere le feste in compagnia dei loro beniamini. In particolare il 24 dicembre a Palazzo Palladini i condomini si riuniranno per vivere insieme la magica serata della Vigilia e molti spettatori potranno sedersi a tavola con loro, almeno virtualmente.

Raffaele malinconico, Diego e Ida in crisi

Un velo di malinconia accompagnerà Raffaele Giordano durante queste festività. L'uomo sa bene che questo sarà il suo ultimo Natale nel ruolo di portiere a Palazzo Palladini. Insieme a Ornella, intanto, noterà qualcosa di strano nel comportamento di Diego e Ida. Tra i due aleggerà una tensione evidente, fatta di silenzi prolungati e sguardi che faticano ad incrociarsi.

Nonostante un ultimo disperato tentativo di Pino, ormai destinato a naufragare, Rosa e Damiano vivranno queste giornate con una complicità ritrovata. Il giorno di Natale, poi, Renda sorprenderà Rosa con un gesto davvero inaspettato.

Un'atmosfera serena avvolgerà invece Sasà e Castrese. I due, ospiti di Guido e Mariella per le feste, potranno finalmente vivere il loro amore alla luce del sole.

Jimmy trascorrerà il Natale con la madre Micaela. Poco dopo, però, la gemella chiederà aiuto a Manuela e Niko per capire come sostenere il figlio, alle prese con tensioni e incomprensioni con i compagni di classe.

Gennaro nei guai e il vero volto di Stella

La situazione di Gennaro si farà sempre più delicata. Okoro, dopo aver inizialmente taciuto con gli inquirenti, deciderà di cambiare rotta e questa svolta potrebbe avere ripercussioni molto serie per Gagliotti.

Una verità amara attenderà Eduardo. L'uomo scoprirà che Stella è invischiata in affari poco puliti, ma ogni tentativo di allontanarsi da lei si rivelerà inutile. La donna mostrerà un attaccamento morboso nei suoi confronti, mettendo a rischio il rapporto con Clara.