Nelle puntate di Un posto al sole attualmente in onda, la questione portiere è al centro delle attenzioni. Le dimissioni di Raffaele sono praticamente cosa fatta e resta solo da capire chi raccoglierà la sua eredità.

L'addio dello storico portiere segna la fine di un'era per la soap opera partenopea e apre scenari inediti. A seguire un'analisi di tutti i possibili candidati a questo ruolo fondamentale per i fan e la narrazione.

Chi sarà il nuovo portiere di Palazzo Palladini?

Nelle ultime puntate è stato presentato Fortunato Somma, il candidato alla portineria di Palazzo Palladini sostenuto da Alberto Palladini.

L'uomo, interpretato dall'attore Roberto Giordano, inizialmente sembrava avere tutte le carte in regola, ma una volta rimasto solo con Raffaele ha gettato la maschera rivelando la sua vera natura di opportunista interessato esclusivamente al denaro e al proprio tornaconto.

Anche nell'ipotesi remota di un'assunzione, la sua permanenza durerebbe solo pochi giorni per dare maggior risalto al vero successore. Lo scenario più credibile però è che Fortunato non comparirà più sullo schermo e che il suo ingresso sia servito unicamente a dimostrare quanto sia complicato trovare qualcuno in grado di raccogliere l'eredità di Raffaele.

Una scelta difficile

Prima di dare l'addio, Raffaele aveva ipotizzato che solo Franco Boschi avrebbe potuto prendere il suo posto un giorno, ma Peppe Zarbo ormai ha lasciato la soap e anche questa possibilità è da escludere.

Nei giorni scorsi qualcuno aveva pensato che Alberto avesse proposto suo figlio per il ruolo di portiere, ma in realtà l'avvocato ha fatto il nome di Fortunato Somma e quindi anche questa ipotesi sembra essere accantonata. Resterebbe l'opzione suggestiva di vedere Diego nella guardiola per un discorso di continuità, ma il figlio di Raffaele non sembra interessato.

I fan hanno fatto persino nomi come quelli delle gemelle, di Nunzio e di Samuel, ma la verità è che il successore dello storico custode può essere uno solo ed è quello più scontato: Rosa Picariello.

La vera erede di Raffaele Giordano

Il pubblico ama Rosa Picariello e Daniela Ioia è ormai una stella luminosa nel cast di Un posto al sole.

L'attrice sin dai primi giorni ha conquistato i telespettatori con il suo carisma straordinario e la sua versatilità, dimostrando grande abilità sia nelle parti drammatiche che negli intermezzi comici. Seppur molto diversa da Raffaele, Rosa è a tutti gli effetti l'unico personaggio che può sostituirlo nel cuore del palazzo e del pubblico.

Al momento la sua designazione è praticamente sicura e resta solo da capire come si risolverà il problema dell'abitazione. Con la Terrazza ormai quasi vuota è molto probabile che si troverà una soluzione adeguata.