Prosegue su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 12 a venerdì 16 settembre, Nunzio troverà Chiara a Capo Verde e con suo grande stupore si accorgerà che è stata nuovamente sopraffatta dalla propria dipendenza dalla droga. Inoltre Micaela sarà agguerrita per difendersi dalle accuse mosse da Niko, mentre Palladini proporrà a Clara di andare a vivere insieme.

Nunzio trova Chiara a Capo Verde

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 12 settembre, Franco sarà particolarmente turbato perchè il figlio Nunzio dopo tante ricerche ha trovato Chiara e ha scelto di recarsi a Capo Verde. Boschi finirà per scatenare tutta la frustrazione accumulata contro Roberto Ferri. Intanto Alberto si avvicinerà nuovamente a Clara e le chiederà di andare a vivere insieme.

Nell'episodio di martedì 13 settembre, Nunzio giungerà a Capo Verde e si muoverà alla ricerca di Chiara. Il ragazzo la troverà e comprenderà subito che andare lontano dalla sua città non ha impedito alla Petrone di essere sopraffatta dalle proprie debolezze. Nel frattempo Ferri dopo essersi confrontato duramente con Franco, dialogherà con la Giordano e capirà che è giusto rivedere le posizioni assunte. In tutto questo Eugenio intraprenderà un'azione che non porterà però gli esiti sperati.

Jimmy deve affrontare una situazione difficile

Secondo le anteprime televisive di mercoledì 14 settembre, Nunzio e Chiara si ritroveranno finalmente uniti, ma un qualcosa si metterà di traverso sulla propria strada e minerà la loro tranquillità. Intanto Jimmy dovrà fronteggiare una situazione particolarmente complessa. Inoltre Samuel sarà stufo di essere sminuito da tutti e di essere considerato senza personalità.

Pertanto assumerà una scelta sbalorditiva.

Nella puntata di giovedì 15 settembre, Nunzio sarà deluso dopo che ha scoperto che Chiara ha ripreso nuovamente ad assumere sostanze stupefacenti. Si vedrà se sarà in grado di affrontare ed ovviare alle avversità che la vita gli ha messo davanti.

In tutto questo Samuel ed Espedito avranno un acceso confronto.

Michele ragiona sui suoi sentimenti verso Fabiana

In base agli spoiler di venerdì 16 settembre, Marina e Roberto avranno un dono inatteso che li renderà felici, ma la loro unione starà per essere messa in discussione. Intanto Palladini inviterà Poggi a ponderare bene la scelta prima di avviare un'azione legale contro Micaela, anche perchè la donna è particolarmente determinata a difendere le proprie ragioni. Infine Michele mediterà sulla veridicità dei propri sentimenti verso Fabiana. Guido dal canto suo sarà voglioso di scoprire più notizie possibili sull'affiscinante ragazza con cui l'ha notato a cena.