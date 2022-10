Il nuovo appuntamento domenicale di Amici di Maria De Filippi in onda il 9 ottobre 2022, vedrà la ballerina Asia a rischio sostituzione. Sarà proprio il suo maestro Raimondo Todaro a metterla a rischio. Al suo posto potrebbe entrare la ballerina Claudia. Ospiti della puntata Sangiovanni, Diana Del Bufalo e la cantante Giorgia.

Amici 22, puntata del 9 ottobre: ospiti Giorgia, Sangiovanni e Del Bufalo

Le anticipazioni sulla quarta puntata di Amici 22 in onda domenica 9 ottobre su Canale 5, raccontano di nuove sfide e nuove gare tra i talenti della Scuola.

Come l'anno scorso, anche in questa edizione di Amici, continueranno ad esserci delle gare interne per stabilire chi è a rischio eliminazione e chi no. Ad esempio, la gara dei cantanti di questa nuova puntata, verrà giudicata da Giorgia. Sarà lei una delle ospiti del 9 ottobre. Oltre alla cantante e compagna di Emanuel Lo, Maria De Filippi chiamerà anche Sangiovanni e Diana Del Bufalo. La sfida giudicata da Giorgia, vedrà arrivare agli ultimi due posti Andre e Niveo. Questi due allievi dovranno quindi affrontare una sfida.

Raimondo valuta la sostituzione di Asia con Claudia

Sempre parlando di sfide tra cantanti, in questa puntata la sfida degli inediti verrà vinta da Wax, che avrà la meglio su Cricca e NDG.

Capitolo ballerini. La sfida di danza verrà giudicata da Little Phill. A vincere sarà Sami. Ultimo posto per Maddalena. Mattia Zenzola non parteciperà a questa gara per via del compito che la maestra Celentano gli avrà affidato in settimana. Proprio la prof di danza classica attaccherà Raimondo nel momento in cui il coach di latino valuterà di sostituire Asia con un altra ballerina.

Si tratta di Claudia, una ragazza che piace molto a Todaro e che lui stesso seguirà in questi giorni in casetta. Claudia è la sfidante che poco prima, avrà perso la sfida con Gianmarco. Ovviamente Asia non prenderà benissimo l'eventualità di essere sostituita.

Todaro vuole sostituire Asia ad Amici: l'attacco della maestra Celentano

Ad Amici, la maestra Celentano farà presente a Todaro che, sino a questo momento, lui ha sempre elogiato Asia. Come mai adesso, all'improvviso, la vuole sostituire? Pare che il coach di latino, abbia visto Asia un po' spenta e demotivata in questi ultimi giorni. In buona sostanza, mettendola in competizione con Claudia, vuole spronarla. In attesa di ulteriori sviluppi su Asia, si viene a sapere che in questa nuova puntata di Amici, continueranno le discussioni su Rita. La ballerina di Alessandra, verrà ancora criticata per il fatto di non essere espressiva. Critiche che arriveranno anche dal giudice esterno, che parlerà bene della sua tecnica ma non della sua espressività. Nascerà dunque una discussione tra Emanuel Lo e la coach Celentano.