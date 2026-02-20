Da lunedì 23 a sabato 28 febbraio prosegue la messa in onda delle nuove puntate della soap Tv Forbidden Fruit e dove Sahika riuscirà a far passare Ender come una bugiarda agli occhi di Erim. Lo farà riuscendo a corrompere l'uomo che salvò Ender dalle acque del Bosforo e che racconterà una versione dei fatti del tutto diversa da quella della Cesmeli.

Ender racconta cosa è accaduto otto mesi prima

Ormai è chiaro che Sahika rappresenta una spina nel fianco per Ender e Yildiz, le quali decideranno di unire le forze per contrastare le malefatte e i raggiri della sorella di Kaya.

In particolare, le due cercheranno di proteggere Erim, convinte che Sahika e Yigit lo stiano drogando e manipolando. Halit spronerà Ender a raccontare apertamente la sua versione dei fatti in merito alla sera dell'incidente a tutta la famiglia. Il suo racconto turberà Erim e metterà in agitazione Sahika, che vedrà vacillare i suoi piani. Gli strani comportamenti di di Leyla invece, faranno pensare che la ragazza stia nascondendo qualcosa e che non sia chi dice di essere.

Sahika corrompe Sabri e fa passare Ender come bugiarda: Erim sconvolto

Alla villa arriverà Sabri, l'uomo che ha soccorso e salvato Ender dopo la caduta nel Bosforo otto mesi prima. A sorpresa l'uomo non confermerà la versione dei fatti di Ender e questo perché verrà corrotto da Sahika per dichiarare il falso.

A questo punto Erim non crederà più alla madre e il loro rapporto si incrinerà ancor di più, facendo il gioco di Sahika. Ender sarà inoltre sicura che la sorella di Kaya stia facendo di tutto per convincere Halit di non essere il padre del bambino di Yildiz e metterà in guardia quest'ultima. Ender e Yildiz, una volta acerrime nemiche, saranno sempre più unite contro la perfida Sahika.

L'incidente di Ender ha cambiato tutto a Forbidden Fruit

Per otto mesi tutti quanti hanno creduto che Ender fosse morta dopo che la stessa è stata aggredita e spinta nelle acque del Bosforo da una misteriosa persona. In realtà, la donna è sopravvissuta grazie ad un pescatore che l'ha soccorsa e le ha permesso di rimettersi in piedi dopo mille peripezie. La sorella di Caner, tornata in scena a sorpresa dopo otto mesi dall'incidente, ha accusato Sahika di averla spinta in acqua.