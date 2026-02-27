In Forbidden Fruit arriverà il momento del parto di Yildiz che darà alla luce un maschietto a cui verrà dato il nome Halitcan. Peccato che il bambino non risulterà essere figlio di Halit Argun, il quale si infurierà con la moglie accusandola di avergli mentito e di averlo tradito. Lo rivelano le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 2 al 7 marzo su Canale 5 e dove Yildiz cercherà in tutto i modi di dimostrare che i risultati del test sono stati falsati.

Nasce Halitcan ma secondo il Dna non è figlio di Halit: anticipazioni 2-7 marzo

La tensione in casa Argun non accennerà ad attenuarsi e Sahika continuerà a farla da padrone manipolando tutti quelli che le stanno intorno, a partire da Yigit e Erim.

Arriverà poi il momento per Yildiz di partorire. La donna darà alla luce un maschietto in perfetta salute a cui verrà dato il nome Halitcan. La neo mamma sarà al settimo cielo ma la sua gioia verrà spezzata quanto arriveranno gli esiti del test di paternità secondo cui il bimbo appena partorito non è figlio di Halit Argun :

Halit furioso con Yildiz: lei decide a dimostrare che non ha mentito

Halit crederà che Yildiz lo abbia tradito e la caccerà di casa in modo brutale. La donna, nonostante la depressione post-partum, sarà comunque decisa a dimostrare la verità circa la paternità del piccolo Halitcan. Grazie ad Aysel, riuscirà a procurarsi un capello di Halit per far effettuare un nuovo test del Dna.

Peccato che anche questo esame darà il medesimo risultato di quello precedente ed escluderà che Argun senior possa essere il padre del bambino. Stranamente invece, Sahika sembrerà particolarmente tranquilla e, attraverso un flashback, si scoprirà che la dark lady ha corrotto il personale ospedaliero per scambiare il vero Halitcan con un altro neonato. Lila intanto, riuscirà ad ottenere dal padre, il permesso per andare ad una festa, solo a patto che Yigit la accompagni. Durante la serata, i due giovani si scambieranno un bacio.

Continua il successo di Forbidden Fruit con il 21% di share

La soap Tv con Yildiz e Ender continua a macinare ascolti nel pomeriggio di Canale 5 con una media di 2,3 milioni di telespettatori a puntata e uno share intorno al 21%. Un successo che potrebbe far propendere Mediaset ad aggiungere anche un appuntamento in prima serata oltre a quelli consueti in diurno.