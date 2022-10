Durante la quinta puntata del GF Vip, andata in onda sul piccolo schermo nella serata di lunedì 3 ottobre, Alfonso Signorini ha rimproverato i concorrenti del reality di Canale 5, per non avere usato parole di conforto per Marco Bellavia e minimizzando i suoi problemi personali. Come richiesto a gran voce dal pubblico, nella diretta, sono stati presi provvedimenti contro alcuni vipponi che avevano schernito l'ex presentatore di Bim Bum Bam. A tal proposito, Ginevra Lamborghini è stata squalificata, mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato in un televoto flash.

Grande Fratello Vip, puntata 3/10: Ginevra Lamborghini squalificata

All'inizio della quinta puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha annunciato provvedimenti per alcuni concorrenti della settima edizione del reality. Nei giorni scorsi, Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci e altri volti noti dello spettacolo avevano preso di mira Marco Bellavia, non mostrando alcuna empatia nei suoi confronti. Prima di collegarsi con la casa più spiata d'Italia, il presentatore ha dichiarato: ''Sono andate in onda delle immagini orribili''. In merito a quanto accaduto, il conduttore del GF Vip ha avuto parole dure nei confronti di Ginevra, affermando: ''Hai legittimato il bullismo''. In seguito, Lamborghini è andata in confessionale e ha saputo di essere stata squalificata ed eliminata definitivamente dal gioco.

GF Vip: Giovanni Ciacci eliminato nella puntata del 3/10

Il televoto previsto per la serata di lunedì 3 ottobre, in cui era stato nominato anche Marco Bellavia, era stato annullato, a causa dell'uscita volontaria del concorrente dal reality. Durante la quinta puntata, però, è stato aperto un televoto flash punitivo, per decidere quale concorrente, fra quelli che avevano pronunciato parole infelici nei confronti di Marco, dovesse uscire dal gioco.

Pertanto, Giovanni, Patrizia, Elenoire e Gegia sono stati messi al televoto e il pubblico da casa ha scelto chi avrebbe meritato una seconda occasione. I telespettatori hanno deciso che Ciacci non meritava di continuare la sua avventura nel GF Vip e, quindi, è stato eliminato.

Ginevra e Ciacci commentano l'uscita dal GF Vip

In seguito alla squalifica, Ginevra è arrivata in studio in lacrime.

A quel punto, Alfonso Signorini ha provato a rincuorare la concorrente squalificata. Ginevra Lamborghini ha rivelato di aver compreso di avere fatto, insieme ad altri coinquilini, un errore madornale. Successivamente, anche Giovanni Ciacci ha fatto il suo ingresso in studio, chiedendo scusa per il suo comportamento nei confronti di Marco Bellavia. In merito alla vicenda, l'ex gieffino ha dichiarato: ''Non me ne sono accorto proprio''.