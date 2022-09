Secondo le ultime anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rete 4, da lunedì 3 a domenica 9 ottobre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Cornelia cercherà di convincere Robert e Michael che non ha cercato di suicidarsi. Invece, Florian e Dexter verranno alle mani, ma poi scopriranno la loro comune passione per i parchi naturali e quindi, risolveranno velocemente le loro divergenze.

Cornelia cercherà di convincere Robert e Michael che non ha cercato di suicidarsi

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rete 4, Rosalie sarà l'unica a credere a Cornelia. Quest'ultimi proverà a spiegare in tutti i modi a Robert e Michael di non essere impazzita e di non aver tentato di suicidarsi.

Nel frattempo, Gerry scoprirà che Max ed Erik hanno ideato per barare durante l’esame con Werner. Intanto Saalfeld valuterà la sua prestazione al test di competenza teorica come appena sufficiente.

Poco dopo, Max e il suo complice dovranno pagare gravi conseguenze perché hanno indotto Gerry a copiare, a sua insaputa. Intanto, quest'ultimo verrà promosso a pieni voti e si sentirà al settimo cielo.

Successivamente, Rosalie farà sistemare Corneli presso un rifugio, ma il loro piano verrà scoperto da Ariane che correrà da Robert, per avvisare sia lui che Werner. Il primo correrà da sua sorella e sarà molto preoccupato per il suo stato di salute, anche se la donna implorerà il fratello di credergli che non è pazza, ma qualcuno sta cercando di ingannarli.

Intanto, Erik regalerà a Florian e Maja i biglietti per un parco di animali selvatici. I due allora accetteranno e si godranno questa bellissima esperienza.

Rissa tra Florian e Dexter

Poco dopo, Gerry toglierà il suo portafortuna e la sfortuna lo perseguiterà. Il ragazzo capirà di non poter fare a meno del suo amuleto. Nel frattempo, Maja e Florian andranno nel bosco per scoprire un nuovo sentiero e in questa occasione faranno una spaventosa scoperta.

Intanto, tutti continueranno a preoccuparsi per Cornelia, mentre Gerry non vede l’ora di conoscere di persona il grande Dexter.

Successivamente, Michael vorrà proteggere Cornelia e la convincerà a presentarsi spontaneamente presso un ospedale psichiatrico per richiedere un trattamento. Nel frattempo, Ariane scoprirà che la Holle si nasconde nel fienile. Dunque, la donna raggiungerà Cornelie e le farà un'offerta allettante.

Invece, Florian e Maja saranno sorpresi perché Dexter Torrence vuole fare un falò nella foresta e che rischia di provocare un incendio. A causa di ciò scoppierà una rissa tra Florian e Dexter e von Thalheim non saprà da che parte stare.

Infine, dopo il litigio Florian e Dexter Torrence scopriranno la loro comune passione per i parchi naturali.

Quest'ultima cosa consentirà ai due di risolvere velocemente le loro divergenze. Allo stesso tempo, Cornelia trascorrerà una serata molto tranquilla con i Sonnbichler. In questa circostanza, la donna racconterà dello sforzo generoso della Kalenberg.