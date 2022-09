Secondo le anticipazioni della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 da domenica 25 settembre a sabato 1 ottobre, ci saranno diverse novità e colpi di scena.

In particolare Robert e Andrè avranno una lite, in quanto quest'ultimo proverà a convincere il nipote a non partire. Intanto Shirin vorrà aprire un salone di bellezza, ma non avrà la possibilità economica.

Andrè e Robert avranno una lite

Cornelia resterà sconvolta per la proposta di Robert di fuggire insieme. Subito dopo André proverà in tutti modi a far ragionare il nipote, ma i due finiranno per litigare.

Intanto Holle non vorrà più vivere nella menzogna e - pur con il cuore spezzato - dirà addio al suo amato. Allo stesso tempo Robert sarà pronto a partire, ma Andrè gli farà una richiesta molto urgente.

Successivamente Max e Erik avranno una discussione sulla carriera di Gerry nel golf e ciò turberà il ragazzo. Poi però Gerry, cercherà di sedare la guerra in atto tra il fratello e l'amico e prenderà una decisione inaspettata.

Shirin vorrà aprire un salone di bellezza ma non avrà la possibilità economica

Poco dopo Constanze continuerà a vedere Florian sempre più sfuggente e quindi non si sentirà affatto tranquilla. Quando l'uomo chiederà un incontro con la ragazza, lei capirà che vuole lasciarla.

Intanto Robert deciderà di rimandare la partenza, in quanto vorrà aiutare Andrè a ottenere una seconda stella. A un certo punto, quando, Konopka sarà pronta a servire la pietanza al critico culinario, ci sarà un incidente.

Successivamente Gerry verrà a sapere che Shirin avrà come desiderio quello di acquistare un salone di bellezza che è in vendita in paese, ma non avrà la possibilità economica di poter mettere in atto il suo progetto.

Per questo motivo, il ragazzo deciderà di allenarsi in gran segreto per il torneo di golf, per provare a vincere il premio in denaro in palio e aiutare così la sua amata a realizzare il suo sogno.

Florian avrà la possibilità di lavorare negli Stati Uniti

Poco dopo, Florian riceverà un'offerta di lavoro molto importante dagli Stati Uniti.

L'unico problema è che l'uomo dovrà prendere una decisione molto in fretta.

Florian però, prima di accettare il lavoro, vorrebbe parlare con Maja, ma così facendo infrangerebbe la promessa fatta ad Hannes. Il guardacaccia sarà indeciso su cosa fare e parlerà con Max, senza rendersi conto che qualcuno li sta ascoltando.

Infine Cornelia sarà molto felice in quanto vedrà che Robert ha deciso di rimanere al Fürstenhof, ma lui subito chiarirà di aver solo rimandato la partenza.