Il 23 febbraio inizia una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne, e i fan sanno già cosa vedranno oggi e nei prossimi giorni. Questo lunedì, ad esempio, Rosanna Siino sarà messa a confronto con Alessio Pili Stella e ad un certo punto gli dirà di prendere una decisione definitiva tra lei e Debora. Spazio anche a Sebastiano Mignosa e al suo tentativo di riavvicinamento a Elisabetta Gigante dopo aver baciato un'altra persona.

Il faccia a faccia a Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne che andrà in onda il 23 febbraio sarà dedicata anche ad Alessio e a come si è comportato dopo essere stato in intimità con due persone diverse in 48 ore.

Dopo aver mostrato un video registrato la volta precedente, Maria De Filippi farà entrare in studio Rosanna e proverà a capire se intende continuare la conoscenza con il cavaliere oppure no.

"Devi scegliere", dirà la dama senza girarci troppo intorno e prima di scoprire che l'imprenditore ha cercato anche Debora dopo l'ultimo confronto davanti alle telecamere.

Stando alle anticipazioni del web, tutte e due le donne interromperanno la frequentazione con il protagonista del trono Over e proveranno a voltare pagina accettando gli inviti a cena di altri signori del parterre.

Novità su Elisabetta e Sebastiano

Tutta la prima parta della puntata odierna di Uomini e donne sarà incentrata su Sebastiano e sul ripensamento che ha avuto dopo l'ultima volta.

Anche se è uscito a cena con una nuova dama e l'ha baciata, il cavaliere dirà che pensa ancora a Elisabetta e cercherà di riproporsi a lei dopo un periodo di gelo.

La protagonista del trono Over tentennerà un po', ma alla fine deciderà di interrompere la conoscenza perché non si fida più.

Il primo bacio tra Sara e Alessio

Il 23 febbraio, inoltre, sarà dato spazio a Sara e alla romantica esterna che ha fatto con Alessio fuori dallo studio.

La tronista di Uomini e donne e l'amico di Ciro (i due sono anche colleghi di lavoro da diverso tempo) si baceranno appassionatamente davanti alle telecamere, e questo farà storcere il naso a Matteo, l'altro ragazzo che sta cercando di conquistare il cuore della giovane protagonista del dating-show condotto da Maria De Filippi.