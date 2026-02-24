Cambio programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset nella settimana che va dal 1° al 7 marzo 2026. Le novità riguarderanno l'appuntamento con Io sono Farah, la fortunata serie turca che dopo gli "straordinari" fatti durante la settimana del Festival di Sanremo, verrà tagliata e ridotta nella fascia serale.

In prime time spazio anche al ritorno di Vanina, la serie tv poliziesca con protagonista Giusy Buscemi che andrà in onda di mercoledì sera.

Io sono Farah ridotta e tagliata: cambio programmazione Mediaset 1-7 marzo

Le novità della programmazione Mediaset riguarderanno la messa in onda di Io sono Farah in prime time: la soap non avrà più la doppia puntata settimana, dato che risulta cancellata la puntata prevista per martedì 3 marzo su Canale 5.

Eccezionalmente per quella serata, infatti, andrà in onda la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Inter e Como che porterà anche alla cancellazione de La ruota della fortuna nello slot dell'access prime time.

L'appuntamento con Io sono Farah sarà ridotto e tagliato in prime time, dato che l'unica puntata settimanale andrà in onda venerdì 6 marzo alle 21:55 circa.

Confermato, invece, il breve appuntamento nella fascia del daytime pomeridiano, dal lunedì al venerdì, con messa in onda dalle 14:00 alle 14:15 circa.

Il ritorno di Vanina e C'è posta per te in prima serata

Il cambio programmazione Mediaset dal 1° al 7 marzo, inoltre, riguarderà anche il ritorno in scena della fiction Vanina con protagonista Giusy Buscemi.

La seconda stagione andrà in onda a partire da mercoledì 4 marzo in prime time alle 21:55 circa, subito dopo il tradizionale appuntamento con La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti.

Al sabato sera, invece, dopo lo stop del 28 febbraio per evitare lo scontro diretto con la finalissima del Festival di Sanremo 2026, tornerà in onda C'è posta per te condotto da Maria De Filippi: sabato 7 marzo andrà in onda l'ottava e penultima puntata di questa edizione che ha registrato ascolti in calo.

Rispetto allo scorso anno, Maria De Filippi è stata messa in difficoltà dalla presenza di Antonella Clerici e del suo The Voice Kids, che ha registrato una media di 3,3 milioni a settimana con uno share del 22%.