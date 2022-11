Negli episodi di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 21 al 25 novembre, il caso del delitto di Susanna Picardi tornerà nuovamente alla luce. Infatti Niko scoprirà che all'assassino della moglie, Lello Valsano, potrebbero ridurre la pena. Affranto, deciderà di affrontare la questione con Manlio.

Il piano di Manlio

Nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 21 al 25 novembre su Rai 3, Niko verrà a conoscenza di una notizia che lo addolorerà parecchio: a Lello Valsano potrebbero ridurre la pena che gli è stata data dopo aver ucciso Susanna.

Più amareggiato che mai, deciderà di telefonare al padre della defunta moglie, Manlio, che da anni si trova in carcere per le violenze psicologiche e fisiche contro la moglie Adele.

Durante la telefonata Manlio inviterà Niko a fargli visita in carcere: ha una cosa importante da dirgli.

I dubbi di Niko

Niko andrà in carcere per ascoltare il piano che Manlio vuole mettere in atto contro Lello Valsano, infatti ha trovato un modo per far sì che il criminale che ucciso la figlia non abbia sconti della pena. Niko sarà un po' più pragmatico e gli dirà che, prima ipotizzare qualsiasi cosa, devono attendere la sentenza.

A Manlio questa attesa non starà bene, anzi insisterà affinché gli dia ascolto per mettere in atto quello che ha in mente e proprio in quel momento a Niko inizieranno a sorgere i primi dubbi.

Il dolore in comune di Niko e Raffaele

Anche Giulia e Renato, i genitori di Niko, proveranno a dargli qualche consiglio su come affrontare la situazione, ma nel ragazzo aumenterà solo il senso di frustrazione, che gli farà rivivere dolorosamente quella tragedia.

Niko sarà sempre assorto nei suoi pensieri, addirittura un giorno Raffaele lo troverà all'alba nel Belvedere: il ragazzo non ha chiuso occhio tutta la notte, pensando a quello che è accaduto alla povera Susanna e alle possibili conseguenze della scarcerazione di Lello Valsano. Quando Niko parlerà dei suoi tormenti a Raffaele, quest'ultimo rimarrà colpito da ciò che sta provando.

In fondo entrambi hanno affrontato lo stesso tipo di dolore: anche la moglie di Raffaele, Rita, era stata ucciso per mano di un criminale, Ciro Gambaredella. La donna aveva assistito a un omicidio in cui il killer era proprio Ciro. Lui, scoperto che la donna aveva denunciato l'accaduto, aveva deciso di ucciderla con un colpo di arma da fuoco.

Il piano drastico di Manlio

Dopo il confronto con Raffaele, Niko cercherà di trovare la forza per parlare con Manlio. Quando lo farà, però, se ne pentirà subito, visto che il padre della moglie gli dirà che non vuole risolvere la faccenda con razionalità.

Manlio proporrà a Niko di sbarazzarsi di Lello in maniera "drastica", grazie ad alcune conoscenze fatte in carcere.