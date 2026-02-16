Le anticipazioni sull'ultima puntata della fiction Cuori 3 in programma martedì 17 febbraio in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Alberto si ritroverà incastrato per un segreto che ha cercato di tenere nascosto per tutto questo tempo, il quale però verrà prepotentemente a galla.

Momento difficile anche per Helmut e Virginia: il processo per il pacemaker con batterie nucleari non avrà un esito positivo e ciò finirà per creare delle tensioni accese.

Alberto smascherato per il suo segreto: anticipazioni Cuori 3 ultima puntata

La puntata conclusiva della fiction Cuori 3 è stata anticipata a martedì 17 febbraio per poter lasciare spazio, nella serata di domenica 22 febbraio, alla cerimonia finale per la chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Le anticipazioni sulla fiction di Rai 1 rivelano che Alberto e Delia riusciranno a trovare un po' di serenità dopo un periodo decisamente burrascoso e problematico anche se, questa pace, potrebbe non durare a lungo.

A tenere banco nel corso dell'ultima puntata sarà un segreto nascosto di Alberto, custodito per molto tempo: una verità amara potrebbe venire a galla e mettere a durissima prova il medico, al punto da causare dei risvolti inaspettati sulla sua vita.

Alberto incastrato, Helmut e Virginia in forte crisi nell'ultima puntata di Cuori 3

Qual è questo segreto che Alberto ha cercato di custodire gelosamente nel corso degli anni? Al momento le trame della fiction non svelano ulteriori dettagli in merito ma, tale amara verità, potrebbe lasciare spazio anche a un finale aperto in vista di una ipotetica quarta stagione della serie televisiva medical di Rai 1.

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Cuori 3 di martedì 17 febbraio, inoltre, rivelano che si parlerà anche del legame tra Helmut e Virginia.

L'esito negativo del processo che hanno affrontato avrà delle conseguenze negative sul loro rapporto e spingerà la donna a prendere una decisione che si preannuncia del tutto inaspettata e spiazzante per tutti gli appassionati della serie.

Sarà Fausto a prendersi cura della donna, cercando di farle ritrovare il sorriso e la serenità: tra i due, quindi, si assisterà a dei momenti di grande passione.