Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmesse dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 12 a sabato 17 dicembre, Deacon farà il suo ritorno in città. Liam, Ridge e Brooke tenteranno in ogni modo di convincere Hope che lo Sharpe è una persona pericolosa. Inoltre Thomas capirà di essere interessato a Paris, mentre Sheila proporrà a Deacon di allearsi contro i Forrester.

Paris va a vedere una gara dei Dodgers insieme a Zende

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 12 al 17 dicembre, Steffy chiederà subito conto a Thomas del perchè si trovasse in ufficio insieme a Hope.

Il ragazzo rassicurerà la sorella che si trovavano lì solo per questioni di lavoro. La giovane Forrester gli ribadirà il desiderio di volerlo insieme ad una persona che lo ami veramente. Thomas dal canto suo sembrerà effettivamente non pensare più a Hope, ma ha iniziato a nutrire un interesse per Paris. Quest'ultima però penserà solo ed esclusivamente al fidanzato Zende, con il quale andrà a vedere una gara dei Dodgers.

Liam, Ridge e Brooke spronano Hope a non avere alcun rapporto con Deacon

Secondo le anticipazioni televisive fino al 17 dicembre, Paris delizierà tutti i presenti allo stadio cantando l'inno nazionale. Thomas e Steffy che vedranno la partita dalla tv non potranno che essere stupiti davanti alla sua esibizione.

La moglie di Finnegan si renderà conto della reazione particolare avuta dal fratello nel vedere la Buckingham. Intanto Deacon sarà uscito dal carcere e Hope chiederà a Liam, Brooke e Ridge di andare allo chalet per incontrarlo. Tutti e tre non saranno per nulla contenti di questa notizia, ma anzi persuaderanno la Logan a fare attenzione.

Nel frattempo Thomas e Steffy si congratuleranno con Paris e le faranno i complimenti per il grande talento dimostrato davanti a così tante perosne. In tutto questo Deacon e Hope si troveranno insieme allo chalet. La giovane Logan sarà propensa ad instaurare un rapporto con il padre, con il quale negli ultimi mesi ha scambiato diverse missive.

Liam, Ridge e Brooke però cercheranno in ogni modo di allontanare la ragazza da una persona che considerano pericolosa. Lo Sharpe allora di fronte a questa situazione, sceglierà di abbandonare l'abitazione.

Sheila incontra Deacon in un locale

In base agli spoiler della prossima settimana, Deacon incontrerà casualmente in un locale Sheila. Entrambi discuteranno della difficoltà nell'avere rapporti con i figli. La Carter gli proporrà di unirsi insieme per annientare la famiglia Forrester. L'uomo però si mostrerà particolarmente reticente nell'accettare, in quanto è consapevole che questo potrebbe arrecargli solo problemi. Infine Ridge e Steffy dialogheranno di Deacon e della paura che Hope e Finnegan possano accettare di avere nelle loro vite i loro genitori.