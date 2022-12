Momento di confronto nella casa del Grande Fratello Vip 7 fra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Dopo aver trascorso l'intera giornata di ieri, giovedì 1 dicembre 2022, distanti, il romano, vedendo la ragazza un po' sottotono, ha deciso di stringerla in un caloroso quanto inaspettato abbraccio. Il gieffino ha approfittato della situazione per chiedere alla compagna d'avventura di poter parlare in quanto amareggiato rispetto a ciò che sta accadendo fra di loro. Il classe 1984 si è definito stanco di dover sempre effettuare il primo passo e, per questa motivazione, ha ammesso a Micol di sentire un po' di risentimento nei suoi riguardi.

Il risentimento di Tavassi per Micol

"Se non vengo io non parliamo", ha sottolineato Edoardo Tavassi in un confronto con Micol Incorvaia. Il romano ha aggiunto di sentirsi infastidito. La sorella di Clizia ha provato a difendersi ammettendo di aver notato nel 38enne un atteggiamento alquanto strano e, proprio per tale motivazione, che essendosi sentita respinta, ha preso la decisione di non cercarlo nella giornata di ieri, evitando così di infastidirlo in maniera ulteriore. Il confronto fra i due concorrenti del Reality Show targato Mediaset è continuata ed entrambi è rimasto fermo sulle proprie idee, portando avanti le rispettive teorie.

Micol si sente respinta da Tavassi

Da una parte Edoardo Tavassi ha ammesso di esserci rimasto male.

Il gieffino ha sottolineato di tenere particolarmente alla compagnia di Micol Incorvaia, e per questo motivo sperava di ricevere una maggiore considerazione da parte della compagna d'avventura. Dall'altro lato, l'influencer ha confidato di essersi allontanata dal romano perché si è sentita respinta da lui. Per questo la 29enne ha voluto lasciare a Tavassi i suoi spazi.

Il fratello di Guendalina ha affermato che il suo modo di approcciare è differente rispetto a quello di Incorvaia, sottolineando ancora una volta il suo risentimento. Infatti, secondo il ragazzo, lui ha voglia di trascorrere il proprio tempo con la gieffina, mentre, al contrario, per lei la sua presenza è indifferente.

Tavassi vuole maggiore chiarezza da Micol

Edoardo Tavassi ha esclamato a Micol Incorvaia di esigere una maggiore chiarezza da parte della compagna d'avventura. Il romano ha pensato a varie ipotesi circa il suo allontanamento e fra queste ha anche valutato l'idea che lei possa provare interesse verso un altro concorrente del Grande Fratello Vip 7. Micol è rimasta alquanto stupita da questa dichiarazione e l'ha immediatamente smentita. Successivamente Tavassi ha auspicato alla 29enne che possa accantonare le proprie paure ed aprirsi maggiormente perché è sicuro che la gieffina non stia affrontando la sua avventura nel reality show con serenità in quanto preoccupata dal giudizio degli altri inquilini.