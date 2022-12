Proseguono gli appuntamenti domenicali con Amici di Maria De Filippi. Il 1 dicembre è stata registrata la dodicesima puntata, la quale andrà in onda il 4 dicembre su Canale 5 dalle 14:00 in poi. Non mancheranno momenti di alta tensione in studio a causa dei recenti avvenimenti.

In particolare, gli allievi non hanno dimostrato un grande senso di responsabilità, rischiando addirittura l'eliminazione per non essere risultati collaborativi nei turni delle pulizie. Tuttavia, nel corso della prossima puntata, i professori continueranno a mettere in difficoltà i propri ragazzi.

Inoltre, faranno il loro ingresso in studio: Francesca Bernabini, Anbeta e il trio di cantanti de il Volo.

Gare degli allievi di Amici 2022

Nel corso del prossimo appuntamento con Amici 22, verrà offerta la possibilità agli allievi di esibirsi sul palco in occasione del Concerto di Capodanno. Pertanto, i ballerini dovranno affrontare una gara per stabilire quale di loro avrà questa grande opportunità. Come giudice ci sarà Anbeta, la quale darà la sua preferenza a Rita. Sarà seguita da Ramon, Isobel, Gianmarco, Mattia, Ludovica, Megan, Maddalena e Samu. Mentre all'ultimo posto ci sarà nuovamente Samuel.

Tuttavia, sia per i ballerini che per i cantanti, Maria non renderà visibili i voti ottenuti.

Per quanto riguarda la gara di canto, invece, al primo posto ci saranno a pari merito sia Cricca che Angelina. Per tale ragione, anche loro potranno esibirsi sul palco del Concerto di Capodanno a Genova insieme a Rita. Al secondo posto ci sarà Federica, seguita da Aaron, Wax, NDG, Tommy, Piccolo G e, infine, Niveo. Quest'ultimo, fortunatamente, vincerà la gara RTL per gli inediti e avrà la possibilità di esibirsi durante il concerto di Capodanno a Verona.

Provvedimenti disciplinari di Amici 22

Durante la dodicesima puntata di Amici, i professori di canto avranno da ridire su alcuni degli allievi. Nonostante i recenti provvedimenti applicati da Rudy a tutti e tre i suoi ragazzi, la produzione mostrerà altre immagini che faranno infuriare l'insegnante di canto e la sua collega Lorella Cuccarini.

Dopo che quest'ultima, nel corso della settimana, aveva sospeso la maglia ad Ndg e Niveo per non aver effettuato le pulizie adeguatamente, si sentirà costretta ad applicare nuovamente lo stesso provvedimento per Nicolò.

In particolare, durante le prove generali, quest'ultimo, Wax, Piccolo G e Tommy Dali sono usciti contravvenendo alle regole. Ndg proverà a giustificarsi spiegando che aveva avuto un attacco di panico. Ciononostante, Lorella deciderà di sospendergli la maglia. Per quanto riguarda i suoi allievi, invece, Zerbi chiederà alla collega di metterli in sfida immediata. Arisa non prenderà alcun provvedimento per Wax, ma gli chiederà di fumare meno.

Sfide affrontate dagli allievi di Amici 22

Nella prossima puntata di Amici, ci saranno nuove sfide da affrontare. In particolare, Gianmarco dovrà ripetere la sua sfida contro Ginevra, poiché nella scorsa settimana la sua insegnante aveva congelato il verdetto. A giudicare la prova ci sarà Francesca Bernabini, la quale preferirà il ballerino di hip hop.

La maestra Celentano chiederà una sfida per Samu, il quale riuscirà a vincere, ma Bernabini resterà colpita comunque dalla bravura dell'altra ballerina. Pertanto, proporrà alla produzione di aggiungere un banco per lei.

Sia Tommy che Piccolo G affronteranno le loro due sfide, riuscendo tranquillamente a superarle. Tuttavia, Rudy non si accontenterà del provvedimento e preferirà punirli ulteriormente.

Siccome la prossima settimana usciranno i loro secondi inediti e, contemporaneamente, dovranno affrontare una gara voluta da Dardast, l'insegnante di canto chiederà a loro di scegliere soltanto una delle due opportunità. I due allievi si prenderanno del tempo per riflettere.

Infine, Mattia vincerà la prova Tim, mentre Wax la gara Oreo.