Ida Platano annuncia il suo ritorno in studio a Uomini e donne. Dopo la scelta finale che l'ha portata ad abbandonare il cast della trasmissione di Maria De Filippi assieme ad Alessandro Vicinanza, la dama siciliana si preparerà a rimettere piede all'interno dello studio del talk show sentimentale.

I colpi di scena non mancheranno, dato che Ida metterà in crisi il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri, confessando per la prima volta di aver ricevuto dei messaggi dal cavaliere subito dopo la fatidica scelta finale.

Ida Platano annuncia il suo ritorno a Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in studio di Ida Platano, pronta a raccontare al pubblico come sta proseguendo la sua relazione con Alessandro Vicinanza, dopo che i due scelsero di abbandonare insieme la trasmissione e viversi questa storia d'amore lontani dai riflettori mediatici.

La conferma è arrivata da parte della stessa Ida che, sul suo profilo Instagram, ha condiviso il messaggio di un fan che attende con trepidazione la messa in onda della puntata di lunedì 12 dicembre, per poterla rivedere in studio da Maria De Filippi.

"Stiamo aspettando con ansia lunedì, la trasmissione della tua ospitata insieme ad Ale", ha scritto un fan ad Ida e la dama ha condiviso questo messaggio sul suo profilo ufficiale con tanto di cuori rossi, confermando così che sarà una delle ospiti della nuova puntata del 12 dicembre.

Ida torna e mette in crisi Riccardo: anticipazioni Uomini e donne

Un'ospitata che non passerà inosservata, dato che Ida avrà modo di raccontare al pubblico come sta andando con il suo nuovo fidanzato Alessandro fuori dallo studio televisivo del talk show Mediaset ma, al tempo stesso, avrà anche modo di rivedere il suo ex storico Riccardo Guarnieri.

Le anticipazioni di questa attesissima puntata di Uomini e donne, infatti, rivelano che la dama non si farà problemi a svelare di aver ricevuto dei messaggi da Riccardo dopo la fatidica registrazione della scelta.

Riccardo in lacrime e lascia lo studio: anticipazioni Uomini e donne

Il cavaliere pugliese, infatti, pare che non si sia arreso all'idea di aver perso per sempre la sua Ida e sarebbe tornato all'attacco inviandole dei messaggi, i quali avrebbero scatenato anche qualche momento di tensione con Alessandro Vicinanza.

Sta di fatto che il clima in studio diventerà particolarmente teso e ad un certo punto Riccardo preferirà abbandonare la trasmissione.

L'ex fidanzato di Ida scoppierà in lacrime e lascerà lo studio, rifugiandosi nel dietro le quinte dello show di Maria De Filippi, mentre la dama siciliana sarà protagonista di un ballo con Alessandro.

Inizia la pausa natalizia per Uomini e donne e Amici 22 su Canale 5

Insomma, il ciclone Ida sta per abbattersi di nuovo sullo studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi che, a breve andrà in pausa per la consueta sosta natalizia.

Anche quest'anno, infatti, la messa in onda di Uomini e donne verrà sospesa durante le settimane clou delle festività: la messa in onda dell'ultima puntata di questo fortunato 2022 è prevista il 21 dicembre, dopodiché dal 22 in poi ci sarà spazio per la messa in onda di fiction in replica.

Stessa sorte anche per Amici 22, il cui daytime verrà sospeso dalla programmazione feriale di Canale 5 e riprenderà nuovamente a partire da lunedì 9 gennaio 2023, giorno in cui torneranno in onda anche i protagonisti del talk show dei sentimenti.