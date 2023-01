Riprendono gli appuntamenti domenicali con Amici di Maria De Filippi. In vista dell'avvicinarsi dell'atteso serale, le sfide per gli allievi si fanno sempre più difficili. Ognuno di loro dovrà dimostrare di poter restare all'interno della scuola e di poter conquistare la maglia oro.

Nel corso della prossima puntata, registrata il 4 gennaio e che andrà in onda domenica 8 gennaio su Canale 5 a partire dalle 14:00, non potranno mancare le gare di canto e di ballo. Inoltre, gli insegnanti di entrambe le categorie dovranno prendere delle decisioni importanti per quanto riguarda i loro allievi.

Soprattutto, Raimondo, Lorella ed Emanuel. Tutti e tre, prima delle feste, hanno richiesto alla produzione di far entrare nella scuola tre candidate molto valide e di poter lavorare con loro, in vista di eventuali sostituzioni o sfide. Pertanto, durante il prossimo appuntamento, dovranno comunicare le loro decisioni.

Gara di ballo e di canto ad Amici 2023

Nel corso della prossima puntata di Amici, gli allievi verranno messi alla prova affrontando le rispettive gare. Per quanto riguarda la prova di ballo, Rossella Brescia farà da giudice. Al primo posto si posizionerà Maddalena, seguita da Ramon, Isobel, Samu, Gianmarco, Megan, Mattia e, infine, Samu.

Per quanto riguarda il canto, invece, al primo posto ci sarà Angelina, seguita da Aaron, Niveo, Tommy, Piccolo G, Ndg e, per la prima volta, in ultima posizione Federica.

Ai vincitori di entrambe le categorie verrà offerta la possibilità di ricevere la maglia per il serale. Tuttavia, la decisione spetterà comunque ai loro rispettivi insegnanti. Angelina, però, prima che Lorella esprima il suo giudizio, farà presente di essere entrata soltanto da poco tempo e di trovare ingiusto di ricevere la felpa prima di Aaron.

Ciononostante, sia la cantante che Maddalena non avranno accesso al serale, almeno non per il momento. Avranno altre possibilità nel corso delle prossime settimane.

I cantanti affronteranno anche la gara degli inediti voluta da Dardust. L'artista sceglierà soltanto NDG, Federica e Wax. Sarà quest'ultimo a vincere.

Classifica generale ed eliminazioni ad Amici 23

Durante il prossimo appuntamento con Amici, non potranno mancare attimi di forte tensione. In particolare, i professori richiederanno la classifica complessiva di tutte le gare affrontate dagli allievi fino ad ora. Per ciò che concerne il ballo, al primo posto ci sarà Isobel, seguita da Samu, Mattia, Ramon, Maddalena e Megan. Agli ultimi tre posti, invece, ci saranno a parimerito Samuel, Gianmarco e Rita. La maestra Celentano chiamerà sul palco i suoi quattro allievi. Manderà a posto Ramon ed Isobel perché assolutamente convinta del loro talento e assegnerà la maglia del serale al ballerino di danza classica. Per quanto riguarda Rita, invece, prenderà una decisione drastica: eliminarla definitivamente dal programma.

Niveo scoppierà a piangere per la dolorosa notizia.

La classifica generale del canto, vedrà al primo posto Angelina, seguita da Tommy, Federica, Aaron, Wax, NDG, Cricca, Piccolo G e, infine, Niveo. Quest'ultimo, tuttavia, verrà salvato dalla sua insegnante perché in lui riconoscerà dei grandi miglioramenti. Invece, Rudy Zerbi sceglierà di mandare in sfida immediata Cricca, poiché ultimo nella classifica su Spotify. Nonostante gli ottimi risultati nel corso della sfida, l'allievo dovrà lasciare la scuola tra le lacrime di tutti i suoi compagni.

Altre anticipazioni sulla prossima puntata di Amici

Inoltre, durante la prossima puntata di Amici, faranno il loro ingresso in studio le candidate scelte da Emanuel, Raimondo e Lorella, ossia Vanessa, Aurora e Valeria.

Tuttavia, a causa di un infortunio, la ballerina di latinoamericano non potrà proseguire il programma. Pertanto, Todaro, farà entrare un'altra papabile candidata: Eleonora. Dopo la sua esibizione, l'insegnante di latino proporrà di farla entrare in casetta e di poter lavorare con lei. Tutti gli insegnanti, ad eccezione di Celentano e Zerbi, saranno favorevoli. Invece, sia per Vanessa che per Valeria, verrà fatta richiesta di due nuovi banchi. Tuttavia, Rudy sarà contrario e farà notare che Lorella avrebbe, così facendo, ben cinque allievi.

Infine, non potranno mancare dei siparietti simpatici. Maria farà una domanda a Samu e lo metterà in imbarazzo. Gli chiederà se ha avuto modo di appassionarsi al canto, di recente, lasciando intendere che a breve potrebbe formarsi una nuova coppia. Stando alle anticipazioni rilasciate da Amicii_news, Angelina scoppierà a ridere. Il giovane ballerino, invece, chiederà alla conduttrice di mantenere il segreto.