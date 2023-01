Dopo aver smentito l'assunzione di noce moscata ad Amici, Valeria è tornata sui social network per fare importanti precisazioni su quello che la rete ha ribattezzato "Capodanno-gate". In un video che ha pubblicato sul suo profilo Tik Tok, l'ormai ex allieva della scuola ha parlato di ingenuità e inconsapevolezza del fatto grave che le è costato l'eliminazione. La giovane, inoltre, si è augurata che prima o poi vengano mostrate le immagini di quello che è successo, in modo che il pubblico capisca il suo reale ruolo nella vicenda.

Aggiornamenti sul 'caso' di Amici 22

A pochi giorni di distanza dalla sua esclusione da Amici, Valeria è tornata sui social per cercare di fare un po' di chiarezza sul ruolo che lei ha ricoperto nella faccenda che sta appassionando tutto il pubblico televisivo.

In un filmato che ha caricato sul suo account Tik Tok, la ragazza si è detta dispiaciuta e amareggiata per come sono andate le cose all'interno della scuola, soprattutto perché ha solo sfiorato il sogno di una vita.

"In poco tempo, si è trasformato in un incubo che non auguro a nessuno di vivere", ha fatto sapere Mancini al rientro a casa dopo una breve parentesi nel cast del talent-show di Maria De Filippi.

"La sfida era una possibilità e la accetto, ma non accetto di essere associata a supposizioni così gravi che non hanno nulla a che fare con la mia persona", ha proseguito la romana riferendosi alle teorie che i fan hanno fatto su quello che è successo in casetta la notte di Capodanno.

Le nuove ipotesi dei fan di Amici

Valeria ha anche fatto accenno alla scelta della produzione di Amici di non rendere pubbliche le immagini del "fatto grave" che è costato a sei allievi un severo provvedimento disciplinare.

"Il non dire sta portando a pensare le peggio cose e dal mio canto avrei preferito che i video fossero stati mostrati, l'ho sperato", ha fatto sapere la ragazza nello sfogo social pubblicato il 16 gennaio scorso.

L'ex alunna della scuola, dunque, ha ribadito che lei non avrebbe avuto un ruolo determinante la notte di Capodanno, anzi ha parlato di una sua totale inconsapevolezza e ingenuità nei confronti della vicenda che ha fatto tanto arrabbiare gli addetti ai lavori.

"Capisco non mostrare i video a tutela dei minori, ma qui sono stata io a pagare le conseguenze", ha aggiunto Mancini sempre su Tik Tok.

Il filmato si è concluso con l'augurio della cantante che prima o poi la verità possa uscire fuori, soprattutto per poter dimostrare che lei non ha fatto nulla di male.

Il silenzio della produzione di Amici

Valeria non ha svelato cosa è accaduto nella casetta di Amici la sera del 31 dicembre perché "non spetta a me", perciò i fan brancolano ancora nel buio e continuano a fare supposizioni e teorie sulla vicenda ribattezzata "Capodanno-gate".

L'ultima teoria che ha preso piede sul web, è quella che i sei allievi coinvolti avrebbero mischiato la noce moscata nel succo, creando una miscela particolare che avrebbe dato loro allucinazioni ed altri malori.

Al termine del daytime del 16 gennaio, però, alcuni spettatori hanno anche ipotizzato che il "fatto grave" che la produzione sta censurando potrebbe essere uno scherzo finito male ai danni di qualche talento un po' più timido come Samuel o Aaron.

Quando la classe è stata riunita al termine dello speciale di domenica, in tanti se la sono presa con Wax e l'hanno accusato di essersi sempre comportato da "capetto" che dà gli ordini e pretende che tutti facciano quello che lui vuole.

Gianmarco, Megan, Ramon e Angelina si sono esposti dicendo di aver vissuto benissimo senza i sei compagni protagonisti del provvedimento, ma hanno anche lasciato aperta la porta ad un futuro ricongiungimento.