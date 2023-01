Il rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ha iniziato a vacillare dopo la puntata di lunedì sera 16 gennaio 2023 del Grande Fratello Vip 7. In particolare, il modello veneto ha fatto intendere in confessionale di non fidarsi troppo della concorrente venezuelana, poiché si sentirebbe preso in giro da lei, essendo attratta anche da Luca Onestini.

Marzoli ha però raccontato la propria versione sul rapporto con l'ex tronista bolognese, spiegando che ci sarebbe solo una sincera amicizia. La donna si è poi chiesta il motivo per cui Daniele abbia accettato di baciarla nonostante non la consideri la donna giusta con cui creare una storia.

Le parole di Daniele Dal Moro su Oriana Marzoli

"Con le parole mentono, ma non con i gesti", ha esordito così Daniele Dal Moro, esprimendo la sua opinione su Oriana Marzoli in confessionale.

"Il problema è quando vieni a letto e piangi, fai quella che ci sta male", ha poi continuato il modello veneto, facendo intendere di non apprezzare affatto alcuni atteggiamenti della ragazza.

"È ben distante dalle caratteristiche che cerco in una donna per costruire qualcosa", ha aggiunto il veronese su Oriana.

Marzoli parla di Dal Moro e Luca Onestini

Anche Oriana Marzoli ha espresso il proprio parere sul rapporto con gli altri inquilini della casa, tra cui Luca Onestini e Daniele Dal Moro. "È un figo, ma è il mio migliore amico", ha affermato l'influencer venezuelana, parlando del primo.

"Si spaventa perché in realtà non si fida", ha invece detto Marzoli sul secondo. "Dopo si lascia andare perché gli piaccio", ha poi continuato la ragazza.

"Se per te il bacio è importante e mi baci, cosa vuoi che capisca?" ha infine concluso Marzoli, chiedendosi le ragioni per cui Dal Moro abbia scambiato con lei dei baci.

Chi è Oriana Marzoli, la sua carriera in televisione e sui social

Nata a Caracas, in Venezuela il 13 marzo 1992, Oriana Marzoli ha debuttato sul piccolo schermo all'età di 20 anni, partecipando a Mujeres y Hombres (Uomini e Donne in versione iberica) prima nel ruolo di corteggiatrice e poi in quello di tronista.

Nel 2014 è sbarcata come naufraga nel programma Survivors, versione iberica de L'Isola dei famosi, venendo eliminata dopo pochi giorni di permanenza.

Ha preso parte al reality show cileno Amor Aproba e poi è tornata in Spagna per partecipare al reality show dal titolo La Casa Fuerte. Attiva come influencer, oggi il suo profilo Instagram conta più di 2 milioni di follower.