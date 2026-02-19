Da diversi giorni sul web si vocifera che Alessio Pili Stella sarebbe stato cacciato da Uomini e donne perché Debora avrebbe rivelato di essere in dolce attesa. La verità è che questi rumor sono assolutamente infondati e che non è accaduto nulla di tutto questo nelle puntate che sono state registrate nell'ultimo periodo: sia il cavaliere che la dama sono ancora nel parterre, ma hanno chiuso la conoscenza dopo i recenti scontri in studio.

La smentita alle voci dell'ultimo periodo

Da quando è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Alessio ha ammesso di essere stato in intimità sia con Rosanna che con Debora, sui social si sono diffuse voci molto particolari sul suo futuro nel programma.

Da diversi giorni, infatti, si vocifera che la redazione avrebbe cacciato il cavaliere perché Debora avrebbe raccontato di essere in dolce attesa: tutto ciò non è vero, anzi molti esperti di gossip come Lorenzo Pugnaloni hanno smentito categoricamente queste recenti chiacchiere.

La verità che è il protagonista del trono Over è ancora al suo posto e che nelle ultime registrazioni ha provato a voltare pagina dopo che entrambe le dame che stava frequentando hanno chiuso con lui.

Gli sviluppi nelle prossime puntate di Uomini e donne

Smentite le voci su un presunto allontanamento di Alessio da Uomini e donne, i fan si stanno preparando ad assistere all'epilogo delle ultime frequentazioni del cavaliere.

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni, infatti, svelano che Rosanna confermerà la sua decisione di non portare avanti la conoscenza con l'imprenditore e Debora farà lo stesso dopo aver pensato su una settimana.

Il protagonista del trono Over partirà all'attacco delle due dame che ha conosciuto di recente, ma ci penserà Gianni Sperti a rispondergli a tono davanti alle telecamere.

Le critiche del pubblico al 'triangolo'

Nell'ultimo periodo Maria De Filippi ha dato molto spazio a Rosanna, Alessio e Debora, ma gran parte del pubblico sembra non aver apprezzato nessuno dei tre.

Il cavaliere di Uomini e donne non è piaciuto per la leggerezza con la quale si sarebbe lasciato andare all'intimità con le due dame, e queste ultime sono state criticate perché avrebbero dato più di una possibilità all'uomo che continuava a tenere un piede in due scarpe.