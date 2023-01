Nelle serata di domenica 8 gennaio 2023, Oriana e Luca Onestini, erano intenti a giocare e correre per la casa del Grande Fratello Vip con un bicchiere in mano. Durante la corsa, i due hanno urtato il comodino di De Pisis, rompendo un bicchiere, ed Alberto è andato su tutte le furie, rimproverando Luca e Oriana di aver esagerato e che questo gioco poteva addirittura farlo morire.

Alberto furioso per il gesto di Luca e Oriana

Tutto è iniziato quando Oriana stava giocando con Luca. Quest'ultimo ha iniziato a rincorrerla per tutta la casa con in mano un bicchiere di vetro pieno d’acqua.

Quando Oriana è entrata in camera, Onestini ha continuato ad inseguirla svegliando Alberto, il quale ha immediatamente chiesto di uscire e smetterla di giocare con il bicchiere di vetro. I due, però, non hanno voluto ascoltare il rimprovero di De Pisis e hanno urtato contro il comodino, facendo cadere un bicchiere di Alberto. Immediatamente il vippone ha sbottato dicendo: “Voi non state bene. Ci si taglia con i bicchieri e io non so da dove venite, ma non si gioca con queste cose. Se tagli una parte della gamba, io potevo morire. Siete pazze, potevate uccidermi”. De Pisis ha continuato ad urlare dicendo che il vetro è un oggetto super pericoloso, che può portare a dei tagli che possono portare anche alla morte e che lui alla vita ci tiene.

Alberto ha poi aggiunto: “Stavamo anche dormendo, non mi sembra il caso di fare tutto questo baccano. Ci potevamo anche fare male, a me questi giochi non mi piacciono. Io non dormirò per 4 ore adesso perché mi sono spaventato. Fatele in camera vostra queste cose, mi sento tagliato e non capisco il perché. Poteva squarciarmi la gamba con un vetro nel letto.

Voi non pensate a queste cose”.

Attilio e Dana infastiditi dal comportamento di Luca Onestini

Intanto il comportamento di Luca Onestini ha iniziato a fare insospettire alcuni vipponi, tra cui Attilio e Dana. I due hanno infatti notato dei comportamenti di Onestini, nei confronti di Nikita, abbastanza pesanti, tanto da aver portato Attilio a dire: “Lui la tratta male”.

Dana, invece, è convinta che l’atteggiamento di Luca sia solamente un atteggiamento di strategia. L’ex giornalista della Rai ha continuato dicendo: “Ogni volta che parliamo, lui riporta sempre alla luce il discorso di Nikita, per parlarne male, forse è ancora interessato. Non capisco perché se ti allontani da una donna e la ignori, devi sempre parlare di lei”. Dana ha cercato di dare una risposta ad Attilio dicendo: “Io penso che lui vorrebbe la terra bruciata intorno e se potesse, allontanerebbe tutti da lui”. Tra i due si apre dunque uno scambio da opinioni, dove Romita si dice convinto che Luca e Oriana stiano recitando per creare un malessere a Nikita, mentre invece, secondo Saber, dopo la scorsa puntata e dopo non aver ricevuto il sostegno del pubblico, Luca stia ritornando a parlare male di Nikita, facendola passare come una falsa.