Proseguono su Rai 1 gli appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio, rivelano che il ritorno di Marco non lascerà Gemma indifferente. I due ex ritroveranno una certa sintonia e in occasione di una serata, rimarranno insieme fino a tardi. Matilde e Vittorio avranno invece un duro confronto, in quanto Conti s'intrometterà nel rapporto tra Marco e il fratello Tancredi. Il direttore dovrà fare i conti anche con il marito di Frigerio.

Trame Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Gemma chiede a Roberto di indagare su Marco

A casa Colombo ci sarà grande fermento per il ritorno di Marco. Tutti saranno inoltre curiosi di sapere come sta Stefania. Sia Gemma che Matilde si accorgeranno che qualcosa non va nel giovane Sant'Erasmo. Zanatta junior chiederà a Roberto d'indagare su cosa si cela dietro il cattivo umore dell'ex. Quest'ultimo si giustificherà dicendo di essere in tensione a causa dei dissidi con il fratello Tancredi e anche per un'intervista a un personaggio molto importante che presto dovrà fare. Indagando però, Matilde scoprirà che dietro i malesseri del cognato si cela Stefania.

Intanto, Tancredi cercherà di recuperare il rapporto con il fratello.

Marco però, sembrerà non avere fiducia in Tancredi, visti i suoi precedenti. Vittorio si esporrà in favore del pensiero di Marco e questo farà infuriare Frigerio. La donna accuserà il direttore di mettere zizzanie all'interno della sua famiglia.

Spoiler Il Paradiso delle signore dal 30 gennaio al 3 febbraio: si diffondono i pettegolezzi su Adelaide e Marcello

Adelaide e Marcello dopo aver passato la notte insieme, dovranno discutere di come comportarsi in futuro. Inoltre, inizieranno a diffondersi i pettegolezzi su di loro. Ludovica in particolare, sarà curiosa di scoprire che tipo di rapporto si è venuto a creare tra Barbieri e la Contessa.

Ferdinando invece, ironizzerà su questa nuova relazione, infastidendo non poco Brancia. Quest'ultima riceverà la proposta di diventare vicepresidentessa del Circolo e accetterà.

Una buona proposta arriverà anche per Marcello, in quanto la Contessa gli proporrà di diventare socio del Circolo. Nel frattempo, in Caffetteria, Salvo noterà la sparizione di alcuni bozzetti, che ritroverà poi all'interno di una borsa di Francesco. Il giovane Amato accuserà il figlio di Palma di essere un ladro. Per far ragionare Salvo, dovranno intervenire Armando e Marcello. Dopo essersi reso conto di aver sbagliato, Salvo chiederà scusa a Francesco e scoprirà che il ragazzo nutre una passione inaspettata.